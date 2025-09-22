Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola

Bidoni per pannolini, pannoloni e traverse, saranno con le serrature a Nonantola. In questi giorni si stanno installando i nuovi dispositivi, cartelli informativi in inglese, rumeno e arabo, con indicazioni sui requisiti e su dove ritirare la card per usarli

Nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR, Geovest avvierà l’installazione di serrature elettroniche ad accesso controllato sui contenitori stradali destinati alla raccolta di pannolini e pannoloni.

𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗮̀?

Completata l'istallazione, i contenitori si apriranno solo tramite 𝗰𝗮𝗿𝗱 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗮 𝗿𝗶𝘁𝗶𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗧𝗮𝗿𝗶𝗳𝗳𝗮 𝗥𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶, previa verifica dei requisiti:

- presenza di bambini fino a 36 mesi

- utilizzo di ausili o presidi sanitari

Per il Comune di Nonantola il passaggio sarà gestito in due fasi:

- a metà settembre tutte le 1051 utenze interessate riceveranno la lettera per informativa e con l'invito a ritirare la card;

- ad ottobre avvio installazione serrature elettroniche;

Tutti i contenitori saranno dotati di cartelli informativi in inglese, rumeno e arabo, con indicazioni sui requisiti e su dove ritirare la card.