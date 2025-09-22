Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
Nell’ambito del progetto finanziato con fondi PNRR, Geovest avvierà l’installazione di serrature elettroniche ad accesso controllato sui contenitori stradali destinati alla raccolta di pannolini e pannoloni.
𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗮̀?
Completata l'istallazione, i contenitori si apriranno solo tramite 𝗰𝗮𝗿𝗱 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗮 𝗿𝗶𝘁𝗶𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗧𝗮𝗿𝗶𝗳𝗳𝗮 𝗥𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶, previa verifica dei requisiti:
- presenza di bambini fino a 36 mesi
- utilizzo di ausili o presidi sanitari
Per il Comune di Nonantola il passaggio sarà gestito in due fasi:
- a metà settembre tutte le 1051 utenze interessate riceveranno la lettera per informativa e con l'invito a ritirare la card;
- ad ottobre avvio installazione serrature elettroniche;
Tutti i contenitori saranno dotati di cartelli informativi in inglese, rumeno e arabo, con indicazioni sui requisiti e su dove ritirare la card.
- Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
- Un corso per imparare a vendere, rivolto alle donne del Sorbara, parte a ottobre
- Approvata la nuova Legge Montagna, Casotti (Unione) e Corti (Lega): “un quadro organico per il futuro delle aree montane”
- Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
- Finale Emilia, minacciano un anziano 89enne e si fanno consegnare 700 euro
- Gabriella Gibertini riconfermata alla guida di Assohotel Confesercenti Modena
- Giornalisti come bersagli di guerra, se ne parla a Modena al Dig Festival dal 24 al 28 settembre
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"