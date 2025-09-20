Calcio, Serie B: il Modena sfata il tabù “Martelli”. I canarini si impongono 1-3 contro il Mantova

Il Modena sfata il tabù "Martelli" e supera 1-3 il Mantova con una prova di grande carattere, tre punti meritati che per i canarini mancavano sul campo della squadra biancorossa dal 1969.

Dopo 30 secondi gialloblù avanti: rilancio di Chichizola, Zampano attacca la profondità e trova Gliozzi in area, che aggancia e indisturbato batte Festa. Dellavalle è pericoloso al 9’ con un colpo di testa che impegna il portiere, ma c’è un tocco di mano ed è calcio di rigore: Gliozzi lo spreca calciando a lato. Mantova pericoloso al 22’, Nieling cade strattonato da Mensah e gli lascia campo aperto, Chichizola è miracoloso ad ipnotizzarlo nell’uno contro uno. Annullato a Gerli lo 0-2 al 33’ per fuorigioco di Tonoli. Al 38’ Sersanti sfiora il gol, palla a lato di un soffio complice una deviazione: sul corner Di Mariano trova Tonoli sul primo palo, che anticipa tutti e di testa trova il meritato raddoppio gialloblù. Il Mantova accorcia dagli undici metri nel recupero con Mancuso, punito un fallo in area di Zanimacchia su Mensah, si va a riposo sull’1-2.

Nella ripresa, al 47' chance clamorosa per il tris dei canarini: contropiede avviato da Gerli, Zampano riceve da Gliozzi, sterza e a botta sicura calcia di esterno sulla traversa. Il tris del Modena è solo rimandato e arriva al 68': Gliozzi crossa per Di Mariano, Majer lo anticipa e beffa Festa con un autogol rocambolesco. Il Modena controlla il gioco e sfiora il poker in più occasioni. Al 44’ Fiori colpisce il palo per il Mantova con una girata di destro, nel recupero Festa nega il gol a Mendes.

TABELLINO

MANTOVA-MODENA 1-3

Marcatori: 1’ pt Gliozzi (Mo), 38’ pt Tonoli (Mo), 46’ pt Mancuso (Ma), 23’ st aut. Majer (Ma).

MANTOVA: Festa, Radaelli, Mantovani, Castellini, Bani (20’ st Maggioni), Trimboli, Majer, Caprini (20’ st Fiori), Falletti (20’ st Bragantini), Mensah (30' st Bonfanti), Mancuso. A disposizione: Andrenacci, Mullen, Artioli, Wieser, Galuppini, Fedel, Marras, Pittino. Allenatore: Possanzini.

MODENA: Chichizola, Tonoli, Dellavalle, Nieling (37’ pt Cauz) Zampano, Santoro, Gerli (29’ st Magnino), Sersanti (29’ st Pyyhtia), Zanimacchia, Di Mariano (41’ st Defrel), Gliozzi (29’ st Mendes). A disposizione: Pezzolato, Beyuku, Pergreffi, Caso, Massolin, Nador, Cotali. Allenatore: Sottil.

Arbitro: Luca Pairetto. Assistenti Francesco Cortese e Gianluca Grasso. 4° ufficiale: Domenico Mirabella. Var: Luigi Nasca. Avar: Davide Ghersini.

Ammoniti: 9’ pt Majer (Ma), 14’ pt Di Mariano (Mo), 24’ pt Radaelli (Ma), 29’ pt Nieling (Ma), 44’ pt Gerli (Mo), 15’ pt Castellini (Ma).

