Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti – FOTO E VIDEO

Un giorno di festa per il mondo della scuola a Carpi: lunedì 15 settembre è stato ufficialmente inaugurato il nuovo edificio che amplia il polo superiore Fanti–Da Vinci, un intervento che rappresenta un investimento importante per la città e per i suoi giovani.

Con un costo complessivo di 3,1 milioni di euro, finanziati in gran parte dal Fondo di sviluppo e coesione e da risorse provinciali, i lavori sono stati affidati al Consorzio Integra e realizzati dalla cooperativa Batea di Concordia sulla Secchia. Il risultato è un edificio moderno, a due piani, adiacente al liceo Fanti, con 18 aule e laboratori di circa 55 metri quadrati ciascuno, pronti ad accogliere fino a 500 studenti.

Una scuola pensata per due istituti

Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio. Una soluzione funzionale che risponde alla crescita continua della popolazione scolastica.

Tecnologia e sostenibilità

La nuova struttura è stata progettata guardando al futuro: il riscaldamento a pavimento sfrutta l’energia geotermica, mentre sul tetto saranno posizionati pannelli fotovoltaici per alimentare l’impianto elettrico, riducendo consumi ed emissioni.

La crescita degli studenti a Carpi

L’anno scolastico 2025/2026 conferma il trend in aumento: le scuole carpigiane contano complessivamente 5.139 alunni, con sette classi in più rispetto all’anno precedente. In particolare:

Liceo Fanti : 2.239 studenti (+62)

Da Vinci : 1.083 studenti (+33)

Meucci : 1.257 studenti (+39)

Vallauri: 740 studenti (-32)

Numeri che raccontano una città in crescita, che investe su strutture moderne e sostenibili per garantire ai propri ragazzi spazi adeguati, sicuri e capaci di guardare al futuro.