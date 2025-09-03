Clamoroso al Cibali – Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Si intitola "Clamoroso al Cibali" citazione calcistico giornalistica del secolo scorso che apre a ricordi e fascinazioni contemporanea, la rubrica che mister Daniele Denti tiene sul nostro giornale. Qui troverete riflessioni, suggerimenti, dritte, redarguzioni, sui temi di attualità o anche in risposta alle vostre domande, che potete mandarci a [email protected]
*************
Buongiorno a tutti,
Mi presento, sono Daniele Denti, Responsabile Tecnico Agonistica dell’Atletic River di Bomporto (MO) e collaboratore scouting di una squadra Pro in Emilia Romagna.
Da molti anni vivo personalmente il calcio giovanile in qualità di Mister e quest’anno, dopo aver deciso di uscire da questo mondo, ho accettato di affrontarlo in un altro ruolo provando con il mio piccolissimo contributo, a migliorarlo.
Migliorarlo dandogli anche una voce, uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua come questa rubrica che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano.
E purtroppo iniziamo questa rubrica con esattamente ciò che mi aveva portato all’abbandono non più tardi di qualche mese fa, cioè la violenza e la presenza “malata” di alcuni genitori.
Il fatto è su tutti i giornali, ne riporto estrazione da articolo:
È entrato nel rettangolo di gioco e ha colpito con estrema violenza il portiere della squadra avversaria, mandandolo all’ospedale. Protagonista del pestaggio è un papà di quarant’anni, che ha aggredito un giovane di appena tredici anni. L’episodio è avvenuto a Collegno, dove domenica pomeriggio si stava svolgendo il torneo Under 14 Super Oscar. Al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, finita 1-0 per il Carmagnola, in campo si è accesa una discussione.
I giovani giocatori delle due squadre hanno alzato i toni, come spesso accade in queste occasioni, magari per un fallo. A questo punto è successo l’incredibile: un genitore del Carmagnola ha scavalcato la recinzione, ha raggiunto il portiere del Volpiano Pianese e lo ha colpito con un pugno al volto. Poi ha continuato a picchiarlo, fino a quando i dirigenti delle due squadre sono riusciti a bloccarlo. Il tredicenne è stato accompagnato all’ospedale Martini di Torino, dove gli è stata diagnosticata la frattura del malleolo e una sospetta frattura dello zigomo. Il padre aggressore è stato denunciato per lesioni: sui fatti indagano i carabinieri.
Non ci sarebbero parole da aggiungere, il fatto è tremendamente agghiacciante ma è davvero purtroppo contemporaneo e realistico.
La piaga della violenza nel calcio è all’ordine del giorno, ma se perpetrata da un genitore allora è la degenerazione totale del sistema.
Parleremo di questo nel prossimo appuntamento, nel frattempo vorrei sapere cosa pensate di questo episodio, se ne avete vissuti di simili, se siete genitori di ragazzi che giocano e come vivete il vostro ruolo.
Nel prossimo appuntamento, dopo avere letto e considerato le vostre opinioni e risposte, daremo seguito all’argomento
Grazie a tutti, Daniele Denti
