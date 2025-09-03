Clamoroso al Cibali – Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti

Si intitola "Clamoroso al Cibali" citazione calcistico giornalistica del secolo scorso che apre a ricordi e fascinazioni contemporanea, la rubrica che mister Daniele Denti tiene sul nostro giornale. Qui troverete riflessioni, suggerimenti, dritte, redarguzioni, sui temi di attualità o anche in risposta alle vostre domande, che potete mandarci a [email protected]

Buongiorno a tutti,

Mi presento, sono Daniele Denti, Responsabile Tecnico Agonistica dell’Atletic River di Bomporto (MO) e collaboratore scouting di una squadra Pro in Emilia Romagna.

Da molti anni vivo personalmente il calcio giovanile in qualità di Mister e quest’anno, dopo aver deciso di uscire da questo mondo, ho accettato di affrontarlo in un altro ruolo provando con il mio piccolissimo contributo, a migliorarlo.

Migliorarlo dandogli anche una voce, uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua come questa rubrica che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano.

E purtroppo iniziamo questa rubrica con esattamente ciò che mi aveva portato all’abbandono non più tardi di qualche mese fa, cioè la violenza e la presenza “malata” di alcuni genitori.

Il fatto è su tutti i giornali, ne riporto estrazione da articolo:

È entrato nel rettangolo di gioco e ha colpito con estrema violenza il portiere della squadra avversaria, mandandolo all’ospedale. Protagonista del pestaggio è un papà di quarant’anni, che ha aggredito un giovane di appena tredici anni. L’episodio è avvenuto a Collegno, dove domenica pomeriggio si stava svolgendo il torneo Under 14 Super Oscar. Al termine della partita tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese, finita 1-0 per il Carmagnola, in campo si è accesa una discussione.

I giovani giocatori delle due squadre hanno alzato i toni, come spesso accade in queste occasioni, magari per un fallo. A questo punto è successo l’incredibile: un genitore del Carmagnola ha scavalcato la recinzione, ha raggiunto il portiere del Volpiano Pianese e lo ha colpito con un pugno al volto. Poi ha continuato a picchiarlo, fino a quando i dirigenti delle due squadre sono riusciti a bloccarlo. Il tredicenne è stato accompagnato all’ospedale Martini di Torino, dove gli è stata diagnosticata la frattura del malleolo e una sospetta frattura dello zigomo. Il padre aggressore è stato denunciato per lesioni: sui fatti indagano i carabinieri.