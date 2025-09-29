Concorso fotografico Sogni cinema e illusione a Tresigallo il 5 ottobre 2025
Pubblicate le regole del concorso fotografico Sogni cinema e illusione a Tresigallo il 5 ottobre 2025. E' l’evento più atteso da tutti i fotografi e gli appassionati del Surrealismo e del cinema italiano da Fellini a Fantozzi. Leggi qui per conoscere tutto il programma.
Le foto che si contendono il titolo devono essere state scattate esclusivamente durante l’evento del 5 Ottobre 2025 a Tresigallo-La Città Metafisica.
Potranno partecipare foto a colori o in bianco e nero (no AI, niente programmi di intelligenza artificiale) che vanno pubblicale sul proprio profilo Instagram (che dovrà essere pubblico) entro il 4 Novembre 2025.
Occorre taggare @fiafersemiliaromagna e usare gli hastag #sognicinemaeillusione25 #fiafersemiliaromagna per essere selezionato.
Il Contest Fotografico è organizzato dal Gruppo Fotoamatori di Codigoro in collaborazione del Photoclub Eyes E.F.I di San Felice sul Panaro e FIAFersemiliaromagna in occasione della rappresentazione curata e diretta da Roberto Galli del 5 ottobre.
GIURIA:
ROBERTO GATTI Fotografo e Direttore artistico di Sogni Cinema e Illusione;
RAFFAELE CAPASSO Coordinatore Regionale FIAF;
FRANCA PANZAVOLTA responsabile Community #fiafersemiliaromagna;
LUCA MONELLI Presidente Photoclub Eyes E.F.I
MONICA PAZZAFINI Gruppo Fotoamatori Codigoro A.p.s.
PREMI
1° classificato Pubblicazione sulla rivista ufficiale FIAF FOTOIT alla Rubrica Singolarmente Fotografia FIAFers più Riconoscimento del Comune di Tresignana.
2° Pubblicazione footgrafica e Riconoscimento del Comune di Tresignana.
3° Stampa Fotografica e Riconoscimento del Comune di Tresignana.
Eventuali Menzioni a cura del Comune di Tresignana.
Le foto pervenute saranno proiettate la serata della premaizione (sarà indicata la data e la sede il 5 ottobre) e le migliori 12 esposte in mostra.
La mappa dei luoghi
Dove parcheggiare a Tresigallo
