Pubblicate le regole del concorso fotografico Sogni cinema e illusione a Tresigallo il 5 ottobre 2025. E' l’evento più atteso da tutti i fotografi e gli appassionati del Surrealismo e del cinema italiano da Fellini a Fantozzi. Leggi qui per conoscere tutto il programma.

Le foto che si contendono il titolo devono essere state scattate esclusivamente durante l’evento del 5 Ottobre 2025 a Tresigallo-La Città Metafisica.

Potranno partecipare foto a colori o in bianco e nero (no AI, niente programmi di intelligenza artificiale) che vanno pubblicale sul proprio profilo Instagram (che dovrà essere pubblico) entro il 4 Novembre 2025.

Occorre taggare @fiafersemiliaromagna e usare gli hastag #sognicinemaeillusione25 #fiafersemiliaromagna per essere selezionato.

Il Contest Fotografico è organizzato dal Gruppo Fotoamatori di Codigoro in collaborazione del Photoclub Eyes E.F.I di San Felice sul Panaro e FIAFersemiliaromagna in occasione della rappresentazione curata e diretta da Roberto Galli del 5 ottobre.

GIURIA:

ROBERTO GATTI Fotografo e Direttore artistico di Sogni Cinema e Illusione;

RAFFAELE CAPASSO Coordinatore Regionale FIAF;

FRANCA PANZAVOLTA responsabile Community #fiafersemiliaromagna;

LUCA MONELLI Presidente Photoclub Eyes E.F.I

MONICA PAZZAFINI Gruppo Fotoamatori Codigoro A.p.s.

PREMI

1° classificato Pubblicazione sulla rivista ufficiale FIAF FOTOIT alla Rubrica Singolarmente Fotografia FIAFers più Riconoscimento del Comune di Tresignana.

2° Pubblicazione footgrafica e Riconoscimento del Comune di Tresignana.

3° Stampa Fotografica e Riconoscimento del Comune di Tresignana.

Eventuali Menzioni a cura del Comune di Tresignana.

Le foto pervenute saranno proiettate la serata della premaizione (sarà indicata la data e la sede il 5 ottobre) e le migliori 12 esposte in mostra.

