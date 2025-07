“Sogni, Cinema e Illusione”, l’evento fotografico che segue “Cinevalley” e “Villaggio Fantozzi” si sposta a Tresigallo

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

TRESIGALLO - Il nuovo evento fotografico che fa seguito a “Villaggio Fantozzi” e “Cinevalley” si sposta da San Felice sul Panaro a Tresigallo: "Sogni, Cinema ed Illusione" avrà, infatti, come location Tresigallo, in provincia di Ferrara, come annuncia Roberto Gatti con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook:

"Perché proporre una location diversa rispetto agli altri anni? - si chiede Gatti - Perché Tresigallo è conosciuta come “La città metafisica” che, oltre ad essere città nuova, è anche città d’arte. Il Cinema è metafisica pura e quindi un evento che leghi il Cinema, ed il mondo della fotografia surreale non poteva che svolgersi a Tresigallo (FE) un luogo reale, ma metafisico per definizione".

La volontà dell’autore e ideatore dell’evento, Roberto Gatti, coadiuvato dal Photo Life Group, è quella di dare continuità agli eventi degli scorsi anni, celebrando il cinema e i suoi autori più iconici (Paolo Villaggio e Federico Fellini) ambientando l’evento in una città che con le sue forme architettoniche riesce a coinvolgere lo spettatore, in una visione d’insieme sospesa tra Sogni, Cinema e Illusione. L'appuntamento è per il 5 ottobre a Tresigallo per una nuova e fotografatissima avventura.

