Controlli dei Nas, multata una rivendita di prodotti fitosanitari

REGGIO EMILIA - I Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso una rivendita di prodotti fitosanitari situata nella Bassa reggiana.

All’esito del controllo è stato riscontrato l’omesso aggiornamento del registro di carico e scarico dei prodotti, dovuto alla non corretta corrispondenza tra la giacenza fisica e quella contabile dei fitosanitari commercializzati nell’anno in corso.

Al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 258 euro.

La corretta tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti fitosanitari non rappresenta un mero adempimento burocratico, ma costituisce un presidio essenziale di tracciabilità e sicurezza. Questo strumento consente infatti di monitorare con precisione le quantità immesse e movimentate, prevenendo usi impropri, dispersioni nell’ambiente e rischi per la salute pubblica. L’aggiornamento costante dei registri è inoltre fondamentale per garantire la trasparenza delle attività commerciali e per tutelare agricoltori e consumatori finali.



L’attività rientra nella costante azione di vigilanza svolta dai Carabinieri del N.A.S., finalizzata a verificare il rispetto delle norme in materia di commercio e gestione dei prodotti fitosanitari, a tutela della salute, dell’ambiente e della filiera agroalimentare.

