Corso di cucina per giovanissimi a Medolla
“Spadellando insieme: una fiamma in comune”
Cinque ragazzi, un’idea brillante e tanta voglia di mettersi in gioco: così nasce il corso di cucina “Spadellando insieme: una fiamma in comune”, realizzato nell’ambito del bando GECO finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che sostiene i gruppi informali di giovani.
Il corso si terrà presso la cucina della Sala Polivalente in via Grande 23 a Medolla nelle seguenti giornate del sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18:
· 4 e 18 ottobre
· 8, 15 e 22 novembre
Un’iniziativa aperta a tutti i ragazzi: l’unico ingrediente richiesto è la voglia di mettersi alla prova, divertirsi e condividere tempo insieme.
Quello che rende speciale questa iniziativa è lo spirito che la anima: i ragazzi hanno scelto di condividere le proprie competenze e il proprio talento con la comunità, trasformando la cucina in un luogo di incontro, crescita e divertimento.
Un’occasione non solo per imparare qualcosa di nuovo, ma anche per conoscere altri giovani, fare squadra e, perché no, scoprire passioni nascoste.
Oltre che un corso… sarà un’avventura tra i fornelli, un’esperienza inclusiva condita dalla possibilità di fare nuove amicizie!
Info e iscrizioni: Anna 347-8354302 Nicole 346-0649369 Michelle 338-8216408
