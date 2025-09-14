Cosa mangiano i nostri bambini e le nostre bambine a mensa? Ecco i menu nelle scuole
L’Unione dei Comuni del Sorbara gestisce il servizio di refezione scolastica ai nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e primarie nei comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panario
Il momento del pasto rispondendo al soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali è valorizzato come momento educativo e di socializzazione che coinvolge bambini, docenti e genitori: un'occasione privilegiata per promuovere salute ed educare ad una corretta alimentazione.
I MENU' IN VIGORE PER L'A.S. 2025/26, NELLE SCUOLE, SONO DI SEGUITO CONSULTABILI:
Comune di Bastiglia (PDF - 262,5 KB)
Comune di Bomporto (PDF - 262,5 KB)
Sorbara (PDF - 277,5 KB)
Comune di Castelfranco Emilia (PDF - 262,5 KB)
Comune di Nonantola (PDF - 1,2 MB)
Comune di Ravarino (PDF - 262,5 KB)
