Domenica a Carpi in piazza Martiri la seconda edizione di Uisp Day

Tutto pronto per la seconda edizione di “Uisp Day”, la giornata pensata da Uisp Modena per promuovere lo sport e la socialità attraverso il proprio slogan #sportpertutti che si svolgerà in piazza Martiri domenica 14 settembre.

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno al parco Novi Sad di Modena, il grande evento Uisp si sposta a Carpi per una domenica di festa, solidarietà, riflessione a tutto tondo, ospitata e sostenuta dal Comune.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 19, il cuore della città si colorerà di decine di attività coi due vertici della piazza che saranno gli ‘hot spot’ della manifestazione: da un lato la gara Fidal di salto con l’asta, con atleti di livello internazionale a sfidarsi con lo scenografico sfondo del Duomo appena dietro la pedana; dall’altro, di fronte al Teatro Comunale, il palco per le attività di danza e per i momenti di approfondimento e di saluti istituzionali. In mezzo decine di attività sportive organizzate da Uisp Modena e dal Cip, Comitato Paralimpico Italiano, partner dell’iniziativa con le sue postazioni.

Tra le attività: ciclismo (“Na pedaleda a la francesa” nel territorio comunale con partenza alle 9:30 in piazza) e spinning (con raccolta fondi a favore dei progetti in Brasile di Uisp Modena Solidarietà), badminton, volley, tennis, esibizioni di ginnastica artistica, discipline orientali, danza aerea e danza, poi ancora golf, basket, calcio, una parete di arrampicata per far provare a tutti l’ebbrezza della scalata, ping pong; le attività promosse dal Cip come subbuteo, bocce, freccette, tiro con l’arco, con anche l’attività di Play Park per i più piccoli a cura di World Child per tutto il giorno, i percorsi cittadini delle camminate del Progetto Benessere e, alle 11.30, un momento di talk sul tema “fatica” con gli atleti paralimpici del comitato Cip Emilia-Romagna, che precederà i saluti istituzionali.

La seconda edizione di Uisp Day è stata presentata questa mattina, lunedì 8 settembre, con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la vice sindaca e assessora allo Sport del Comune di Carpi Mariella Lugli, Vera Tavoni, presidente di Uisp Modena, Melania Di Nardo, responsabile dell’evento, Paola Salati Uisp Carpi, Dimes Corradi, presidente della Consulta comunale Sport e Benessere, Mirko Dal Pezzo, direttore di Sinergas che sostiene la manifestazione.

“Per noi è davvero un onore e un piacere organizzare la seconda edizione di Uisp Day nella magnifica cornice di piazza Martiri a Carpi – il commento di Vera Tavoni –. Come lo scorso anno l’iniziativa sarà l’occasione per mostrare ai cittadini cosa voglia dire davvero per noi il concetto di #sportpertutti, aperta a tutte le attività e società che hanno chiesto (e sono tante) di essere presenti: una giornata di festa che ci farà anche riflettere sul tema della ‘fatica’ e che ci unirà nell’inclusione e nella varietà di tutti gli sport che Uisp è in grado di proporre. Ciliegina sulla torta la scenografica gara di salto con l’asta vista Duomo”.

L’attività sportiva, afferma Mariella Lugli, “è fondamentale per la nostra città e società, associazioni ed enti sportivi sono una ricchezza per la comunità. Lo sport, come testimonia anche questa manifestazione, non è solo competizione ma un modo per creare relazioni e inclusione, a tutte le età e per ogni tipo di abilità. Una forma di welfare che, insieme alle associazioni della Consulta, l’amministrazione sostiene e promuove”.

Oltre al patrocinio del Comune di Carpi e alla collaborazione col Cip, sono partner dell’iniziativa Sinergas e Aimag, Coop Alleanza 3.0, Cmb, Forniture e Stampe, Abitcoop, Decathlon, Croce Rossa Italiana.