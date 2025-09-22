Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
BOMPORTO - Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
CINEMA TEATRO COMUNALE DI BOMPORTO –
I PARTE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA D’ESSAI - 3/10-14/11
INGRESSO UNICO 5 € - INIZIO ORE 21
Venerdì 3 ottobre
UN FILM FATTO PER BENE di Franco Maresco, con Umberto Cantone, Francesco Conticelli, Marco Alessi, Bernardo Greco, Francesco Puma – Italia, 2025 – Documentario/Grottesco – 105 minuti
82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: in concorso per il Leone d’oro
Venerdì 10 ottobre
FUORI di Mario Martone, con Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Stefano Dionisi, Francesco Gheghi, Daphne Scoccia – Italia, 2025 – Biografico/Drammatico – 117 minuti
78° Festival di Cannes: in concorso per la Palma d’oro
Venerdì 17 ottobre
UNA FIGLIA di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Barbara Chiesa, Beatrice Puccilli, Toni Fornari – Italia, 2025 – Drammatico – 103 minuti
Presentato in anteprima al Bif&st – Bari International Film&Tv Festival 2025
Venerdì 24 ottobre
UNICORNI di Michela Andreozzi, con Valentina Lodovini, Edoardo Pesce, Daniele Scardini, Viola Gabriele, Michela Andreozzi, Thony, Lino Musella – Italia/Spagna, 2025 – Drammatico – 105 minuti
Presentato in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival 2025
Venerdì 31 ottobre – in apertura della stagione teatrale 2025/2026
IL GABINETTO DEL DR. CALIGARI (Das Cabinet des Dr. Caligari)di Robert Wiene, con Werner Krauss, Conrad Veidt, Friedrich Fehér, Lil Dagover, Rudolf Klein-Rogge – Germania, 1920 – Fantastico/Orrore – 77 minuti
Sonorizzazione realizzata dai quattro musicisti del Collettivo Soundtracks 2024, guidati sul palco da Stefano Pilia, chitarrista, bassista e compositore nell’ambito di Biglia Palchi in Pista, il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo
Venerdì 7 novembre
COME TI MUOVI, SBAGLIdi Gianni Di Gregorio, con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Iaia Forte, Anna Losano, Pietro Serpi – Italia/Francia, 2025 – Commedia – 97 minuti
82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: film di chiusura delle Giornate degli Autori
Venerdì 14 novembre – in occasione della Fiera di San Martino
JUNIPER – UN BICCHIERE DI GIN (Juniper)di Matthew J. Saville, con Charlotte Rampling, George Ferrier, Marton Csokas, Edith Poor – Nuova Zelanda, 2021 – Drammatico – 94 minuti
