Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l’acquisto dei libri scolastici
Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di contributi economici per l’acquisto dei libri di testo.
La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con Delibera Num. 1165 del 14/07/2025 ha comunicato i requisiti di accesso e i criteri per la concessione dei benefici del diritto allo studio: borse di studio e contributi per i libri di testo, per l’anno scolastico 2025/2026.
Le modalità di presentazione delle domande da parte delle famiglie saranno esclusivamente on line mediante l’applicativo predisposto da ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori disponibile all’indirizzo https://scuola.er-go.it/.
Le famiglie potranno presentare le istanze accedendo all’applicativo esclusivamente tramite l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).
Il bando sarà aperto dal 4 settembre al 24 ottobre 2025 fino alle ore 18:00
- Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
- Energie Rinnovabili, Sabattini (Pd): "Il Governo decida se vuole tutelare territori e loro produttività"
- Il sindacato dei lavoratori del settore circense lancia il "Progetto circo etico"
- Bondeno, il centro di medici e infermieri volontari è pronto a riaprire i battenti dopo l’estate di “restyling”
- Mirandola ospita la prima edizione del Campionato Italiano di pallavolo dei Vigili del Fuoco
- A Castelfranco Emilia dal 4 al 14 settembre torna la "Sagra del Tortellino Tradizionale"
- Modena, Peppe Servillo legge e interpreta il Marcovaldo di Italo Calvino
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero