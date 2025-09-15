Festival in piazza a Carpi, si spostano i mercati del giovedì e del sabato

In occasione di due importanti eventi cittadini, il Festival Filosofia e l’Emilia Food Fest, il tradizionale mercato di piazza Martiri sarà temporaneamente trasferito in via Ugo da Carpi.

Il primo spostamento è in programma giovedì 18 e sabato 20 settembre, durante le giornate del festival; la settimana successiva toccherà invece a giovedì 25 e sabato 27 settembre, quando la piazza sarà occupata dalle iniziative enogastronomiche dell’Emilia Food Fest.

Per consentire lo svolgimento del mercato in sicurezza, in tutte le date indicate via Ugo da Carpi resterà chiusa al traffico dalle 5.30 alle 16, nel tratto compreso tra l’incrocio con le vie Cavallotti, Marx e Lenin e via Cattani. Previsto anche il divieto di sosta con rimozione lungo tutta la via e nei tratti finali delle strade laterali.

Lo spostamento, stabilito dal Regolamento dei mercati di piazza Martiri, rientra tra i cinque trasferimenti annuali consentiti per “eventi di carattere eccezionale e di particolare rilevanza per la città, non programmabili in altre date”.