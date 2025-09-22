Gabriella Gibertini riconfermata alla guida di Assohotel Confesercenti Modena

Si è tenuta nei giorni scorsi l'Assemblea Elettiva di Assohotel, presso la sede di Confesercenti Modena, che ha riconfermato all'unanimità Gabriella Gibertini alla guida di Assohotel Confesercenti Modena.

L'assemblea si è aperta con i saluti della Direttrice Provinciale Marvj Rosselli, che ha sottolineato la crescita del turismo sul territorio e il ruolo sempre più centrale degli albergatori all'interno di Confesercenti.

"Confermo la mia disponibilità a proseguire l'incarico e mi impegnerò nella direzione, già avviata in questi anni dalla Federazione di categoria, di promozione e commercializzazione del territorio per attrarre nuovi visitatori a Modena e provincia da nuovi mercati" ha affermato Gabriella Gibertini, Presidente Assohotel Confesercenti Modena.





Daniele Cavazza, Coordinatore Assohotel Confesercenti Modena ha aggiunto: "Gabriella Gibertini, in questi ultimi quattro anni, ha svolto un ottimo lavoro che siamo certi continuerà anche nei prossimi anni. Oltre a essere Presidente di Assohotel e Assoturismo Confesercenti Modena, ricopre anche il ruolo di Vicepresidente di Modenatour e di Assohotel Emilia-Romagna, incarichi nei quali si è distinta per impegno e propositività."





Durante l'Assemblea sono stati illustrati i dati del turismo a Modena e provincia, che evidenziano come il nostro territorio sia quello che ha avuto il maggiore incremento di presenze in regione, frutto dell'ottimo lavoro svolto dalla DMO, dagli operatori e dalle Istituzioni in tema di promozione turistica.