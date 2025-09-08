Incendio in una azienda agricola a Baggiovara, a fuoco un capannone pieno di fieno

MODENA - Alle ore 13.25 circa di lunedì 8 settembre, il comando vigili del fuoco di Modena è intervenuto in località Baggiovara per un incendio avvenuto in un capannone all'interno del quale era stoccato un ingente quantitativo di fieno, presso un'azienda agricola.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena e del distaccamento di Sassuolo con 2 autobotti e 2 autopompe serbatoio, per un totale di 12 uomini. Lo spegnimento è tutt'ora in corso e vista la quantità del materiale stoccato all'interno, si prevede il prolungamento delle operazioni ancora per le prossime ore.