Il ponte di Bomporto, il castello di Soliera e la fontana del Graziosi a Modena si tingono di blu per sensibilizzare sulla prevenzione del suicidio

MODENA, SOLIERA E BOMPORTO - Mercoledì 10 settembre la Fontana del Graziosi in largo Garibaldi sarà illuminata di luce di colore blu in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. L’iniziativa, realizzata dal Comune di Modena grazie alla collaborazione con Hera servizi energia, è promossa da Telefono Amico Modenese odv.

Nella giornata di domenica 14 settembre i volontari del Telefono Amico Modenese saranno in piazza Mazzini dalle ore 16 alle ore 20 con l’evento “Butta ciò che ti pesa, coltiva ciò che ti fa fiorire”, pensato per sensibilizzare la cittadinanza sul tema e far conoscere l’attività dell’associazione. Nell’ambito dell’iniziativa, ai presenti verranno distribuiti sacchetti di semi da piantare e curare. Per le ore 17 è previsto un momento di incontro con le autorità al quale parteciperà anche la vicesindaca e assessora a Sanità e Salute Francesca Maletti.

Anche il Comune di Bomporto ha aderito all’iniziativa e illuminerà il Ponte di Bomporto dal 10 al 14 settembre, così come la sindaca di Soliera Caterina Bagni ha confermato l'adesione alla Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio. Il castello Campori di Soliera sarà illuminato di blu la notte del 10 settembre.

