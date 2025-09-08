Mercoledì mattina fornitura acqua sospesa a Lesignana, Villanova e Ganaceto

Mercoledì 10 settembre, dalle 9 alle 12 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua a Lesignana, Villanova e Ganaceto per permettere ai tecnici di HERAcquaModena di effettuare un importante intervento sulla rete idrica, propedeutico alla prossima installazione di un impianto di sollevamento che aumenterà i livelli di pressione dell’acqua nelle tre frazioni modenesi.

Nelle prossime settimane, infatti, è prevista in Strada Nazionale per Carpi Centro la posa di un nuovo sistema di pompaggio, che rappresenta una delle linee di intervento pianificate per risolvere definitivamente alcune criticità strutturali e migliorare la qualità del servizio in zona.

Tra le azioni già intraprese, è in corso la posa di una nuova condotta in corrispondenza del nuovo ponte dell’Uccellino che collegherà il distretto idraulico di Lesignana-Ganaceto a un sistema di alimentazione alternativo, aumentando la portata idrica nelle tre frazioni e garantendo un’ulteriore fonte di approvvigionamento in caso di guasti alla rete principale. Squadre operative sul territorio, durante l’estate, hanno infine svolto un’accurata attività di ricerca e riparazione di perdite occulte in rete.

In merito alla sospensione dell’erogazione dell’acqua nella mattinata di mercoledì, coloro che hanno comunicato il proprio numero di telefono al momento della sottoscrizione del contratto usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare.

HERAcquaModena ricorda che, in caso di urgenza, è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il nuovo numero di pronto intervento 800.713.888 per i servizi acqua, fognature e depurazione.