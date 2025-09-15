Modena, sanzionati in sei dopo i controlli notturni anti alcol della Polizia Locale: due hanno tentato la fuga

Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 settembre la Polizia Locale di Modena ha messo in campo una serie di controlli mirati lungo via Giardini, via Emilia Ovest e via Rosmini, con particolare attenzione alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Le pattuglie, operative dalla tarda serata fino a notte inoltrata, hanno fermato 65 automobilisti, sottoponendoli a pretest qualitativo e identificandoli a bordo dei loro mezzi.

I risultati in via Giardini

Su 45 conducenti fermati, sei sono risultati positivi all’alcoltest, pur restando sotto la soglia di legge. Durante la stessa operazione sono state rilevate anche altre infrazioni al Codice della Strada: un monopattino condotto senza casco, una mancata revisione e un superamento dei limiti di velocità.

Via Emilia Ovest e via Rosmini

Qui i controlli hanno riguardato 20 veicoli: tre conducenti sono risultati positivi, tra cui un 49enne della provincia di Modena che ha superato i limiti previsti dalla normativa. Per lui è scattata la sanzione prevista dall’articolo 186 comma 2, lettera B del Codice della Strada, con conseguente denuncia all’Autorità giudiziaria. Anche in questa zona non sono mancate multe per mancata precedenza, luci spente e velocità oltre i limiti.

Tentativi di fuga

Durante le verifiche in via Emilia Ovest, due automobilisti hanno ignorato l’Alt degli agenti, accelerando e dirigendosi verso la periferia. Entrambi sono stati sanzionati secondo quanto stabilito dagli articoli 192 e 141 del Codice della Strada.

L’attività della Polizia Locale conferma l’attenzione rivolta alla sicurezza stradale, con controlli serrati volti a prevenire comportamenti pericolosi e a tutelare l’incolumità di tutti gli utenti della strada.