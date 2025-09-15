Mutina Boica 2025: per la rievocazione storica record di presenze e attenzione al sociale e all’ambiente

La sedicesima edizione di Mutina Boica, ospitata al Parco Ferrari di Modena e organizzata da Crono Eventi per conto dell’associazione Aes Cranna, si è conclusa con un bilancio estremamente positivo: oltre 50mila visitatori, provenienti anche da fuori regione, hanno animato i quattro giorni della manifestazione.

L’evento ha offerto un ricco programma fatto di spettacoli musicali e teatrali, artigianato, attività didattiche e campi storici, con la collaborazione di circa 450 volontari. Centrale, come già nelle passate edizioni, il tema della sostenibilità: Mutina Boica ha confermato l’impegno plastic free e la riduzione dei rifiuti monouso.

Durante la kermesse sono stati utilizzati distributori di acqua gratuita, che hanno erogato più di 6.500 litri, evitando così l’impiego di circa 13mila bottigliette in plastica. Prosegue anche la scelta “green” avviata nel 2022 di non stampare materiale cartaceo: la comunicazione digitale ha generato 42mila accessi al sito ufficiale e oltre 800mila visualizzazioni sui social nei giorni del festival. Inoltre, le eccedenze alimentari raccolte verranno donate alla mensa di Porta Aperta di Modena.

Grande successo ha riscosso il percorso didattico “Il cammino del piccolo guerriero”, che ha visto oltre 400 bambini cimentarsi in attività all’interno di un villaggio gallico appositamente ricostruito.

Oltre 400 rievocatori appartenenti a più di 20 associazioni hanno dato vita a battaglie, accampamenti e dimostrazioni, rendendo Mutina Boica un punto di riferimento nazionale per la rievocazione storica. Quest’anno il filo conduttore è stato “La Profezia di Didone”, con l’attenzione rivolta alla Seconda Guerra Punica vista attraverso gli occhi della regina cartaginese. Una prospettiva al femminile che ha permesso di raccontare la storia antica da un punto di vista meno consueto, dando voce a figure spesso marginali ma centrali nel tessuto culturale e sociale dell’epoca.

Mutina Boica è un appuntamento ufficiale della Regione Emilia-Romagna inserito nel cartellone di Modena Città dei Festival, reso possibile grazie al sostegno di Regione Emilia-Romagna, Fondazione di Modena, Comune di Modena e con il contributo di Coop Alleanza 3.0, Gruppo Hera e Duca Passerino.