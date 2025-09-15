Passo della Morte, escursionista cade nel vuoto: soccorsa con una complessa operazione. E' grave in ospedale. Siamo sulle montagne del modenese, dove domenica una compagnia di escursionisti è partita per fare una gita sul sentiero di crinale GEA 00 intenzionata ad arrivare ai Taburri, comune di Fanano (MO) dove c’è un rifugio.

La comitiva arrivata nel punto dove il crinale diventa più stretto, conosciuto con il nome Passo della Morte, inizia in fila indiana a superare quella strettoia ma una donna di 48 anni residente a Lucca è scivolata per 150 metri nel canalone sottostante.

Sono circa le 13 quando gli amici di escursione danno l’allarme.









Vengono inviati: la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione M.te Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico del CNSAS. Il mezzo aereo arriva in poco tempo in zona ma la scarsa visibilità e il forte vento non gli hanno consentito di raggiungere la paziente. A quel punto l’equipaggio dell’elicottero viene sbarcato più a valle, dove la squadra territoriale stava salendo. Insieme ai tecnici territoriali l’equipaggio del mezzo aereo raggiunge l’infortunata, dopo un lungo e faticoso avvicinamento. Il medico anestesista dopo averla valutata le pratica l’analgesia per lenire il forte dolore.

Immobilizzata sulla barella portantina, utilizzando anche un materasso a depressione, vista la brutta dinamica i tecnici iniziano la calata della barella verso i Taburri.

La barella viene calata utilizzando tecniche alpinistiche e in quasi tutta discesa è stato necessario assicurala alle corde. La calata, tecnicamente molto impegnativa è proseguita fino ai Taburri dove era atterrato l’elicottero. Imbarcata sull’elicottero la paziente è stata trasferita all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità.