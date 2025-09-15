Per suicidarsi si getta dal quarto piano, ma cade su una donna e la uccide. E' accaduto a Milano, dove un anziano si è lanciato dal quarto piano del palazzo in cui vive e, dopo un volo di diversi metri, è caduto proprio addosso a Francesca Manno, 83 anni. L’impatto è stato devastante: per l’anziana non c’è stato nulla da fare, è morta all’istante. A precipitarle sopra è stato un uomo di 70 anni, italiano, che nel tardo pomeriggio di domenica 14 settembre, intorno alle 18, ha deciso di scavalcare il balcone e gettarsi nel vuoto. Un gesto volontario che, oltre a mettere a rischio la sua vita, ha avuto come conseguenza la morte della donna.

L’uomo, nonostante le gravi ferite riportate, è rimasto cosciente ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è stato preso in carico dal trauma team. Le sue condizioni sono critiche, ma non è in pericolo di vita. L’episodio si è verificato in via Fratelli di Dio, di fronte al Parco delle Cave, nel quartiere Baggio di Milano. Proprio in quell’istante la signora Manno stava rientrando a casa ed è stata travolta in pieno.

La tragedia si è consumata nel cortile interno del condominio in cui entrambi risiedevano. I soccorritori del 118, giunti subito sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna, mentre il 70enne veniva portato in ospedale con diverse fratture. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione San Cristoforo, guidati dal comandante Paolo Franchina.

In un primo momento si era ipotizzato un doppio suicidio, pensando che i due fossero coniugi. Le indagini hanno però chiarito rapidamente che non vi era alcun legame tra loro. Le verifiche hanno confermato che l’uomo aveva tentato di togliersi la vita e, nella caduta, ha travolto fatalmente l’anziana. Per lui è scattata la denuncia per omicidio colposo.