San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso

San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, scomparsa per un boccone di pizza andato di traverso. E' difficile raccapezzarsi per questa morte improvvisa: Paola, mirandolese, aveva appena 53 anni, e pur costretta sulla sedia a rotelle era in buone condizioni di salute generali, allegra e giovale, dolce e sorridente. Nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto in pizzeria a San Felice sul Panaro, luogo dove la signora frequentava part time la casa di riposo Augusto Modena di San Felice.

La serata era una di quelle di intrattenimento speciali organizzate dal centro l'Ancora, una bella realtà di volontariato legata alla Croce Blu di San Felice, che collabora con la cra Augusto Modena e si occupa di assistenza ai disabili, una serata di quelle che in paese si fanno spesso: qui nella Bassa Modenese c'è una idea di accoglienza e integrazione aperta, e perché no, anche di diritto al divertimento.

Al Biskero sabato sono arrivati tutti puntuali, disabili assistiti e volontari, una trentina di persone, allegri e sereni. La serata procedeva tranquillamente tra una Margherita e una Quattro Stagioni quando all'improvviso ci si è accorti che Paola Stabellini stava male. Subito i commensali - tra i volontari c'erano due soccorritori abilitati del 118 - le hanno prestato soccorso.



Si è tentata la manovra di Heimlich per farle sputare il boccone che intralciava il passaggio dell'aria, ma evidentemente era incastrato in modo irrimediabile nella trachea. Per la mancanza di ossigeno la signora ha perso i sensi, il cuore ha smesso di battere.

Si è tentata di rianimarla con un massaggio cardiaco, c'era anche un defibrillatore a disposizione di quelli pubblici, ma non c'è stato nulla da fare.

“La sfortuna è stata che questa donna non ce l’ha fatta, i volontari sono intervenuti in tempo record, non hanno sbagliato niente, erano anche in videochiamata con l’operatore del 118”, la testimonianza di un barista del locale.

“È una tragedia improvvisa che ha colpito profondamente l’intera nostra comunità” ha dichiarato il sindaco di San Felice Michele Goldoni con un messaggio di cordoglio alla famiglia. Ora non resta che il dolore, quello delle sue due sorelle e dei tanti amici che Paola aveva tra Mirandola e San Felice. Si è in attesa che venga fissata la data del funerale.

