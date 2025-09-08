San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, scomparsa per un boccone di pizza andato di traverso. E' difficile raccapezzarsi per questa morte improvvisa: Paola, mirandolese, aveva appena 53 anni, e pur costretta sulla sedia a rotelle era in buone condizioni di salute generali, allegra e giovale, dolce e sorridente. Nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto in pizzeria a San Felice sul Panaro, luogo dove la signora frequentava part time la casa di riposo Augusto Modena di San Felice.
La serata era una di quelle di intrattenimento speciali organizzate dal centro l'Ancora, una bella realtà di volontariato legata alla Croce Blu di San Felice, che collabora con la cra Augusto Modena e si occupa di assistenza ai disabili, una serata di quelle che in paese si fanno spesso: qui nella Bassa Modenese c'è una idea di accoglienza e integrazione aperta, e perché no, anche di diritto al divertimento.
Al Biskero sabato sono arrivati tutti puntuali, disabili assistiti e volontari, una trentina di persone, allegri e sereni. La serata procedeva tranquillamente tra una Margherita e una Quattro Stagioni quando all'improvviso ci si è accorti che Paola Stabellini stava male. Subito i commensali - tra i volontari c'erano due soccorritori abilitati del 118 - le hanno prestato soccorso.
Si è tentata la manovra di Heimlich per farle sputare il boccone che intralciava il passaggio dell'aria, ma evidentemente era incastrato in modo irrimediabile nella trachea. Per la mancanza di ossigeno la signora ha perso i sensi, il cuore ha smesso di battere.
Si è tentata di rianimarla con un massaggio cardiaco, c'era anche un defibrillatore a disposizione di quelli pubblici, ma non c'è stato nulla da fare.
“La sfortuna è stata che questa donna non ce l’ha fatta, i volontari sono intervenuti in tempo record, non hanno sbagliato niente, erano anche in videochiamata con l’operatore del 118”, la testimonianza di un barista del locale.
LEGGI ANCHE
Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso – L’ANALISI
- Poste Novi, installato sportello Atm di nuova generazione: si può ritirare con ogni carta
- Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena
- Via Emilia Ovest, lavori alla rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- A Carpi il pilates si fa con i farmacisti
- A Modena si ricorda il sindaco Mario Del Monte nel 31° della scomparsa
- Bomporto celebra 50 anni di Festa del Lambrusco
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare
- Mirandola, Tolkien Festival: il 30 e 31 agosto al via la seconda edizione