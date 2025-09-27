San Possidonio, studenti e studentesse della scuola media incontrano i Carabinieri sul tema della legalità

SAN POSSIDONIO - Nella mattinata di sabato 27 settembre, presso il Palazzurro di San Possidonio, si è svolto un incontro dedicato ai temi della legalità, del bullismo e del cyberbullismo, che ha coinvolto circa 120 studenti e studentesse della Scuola Media locale, accompagnati dai loro docenti.

All’iniziativa, organizzata con il supporto della Polisportiva Possidiese, hanno partecipato i Carabinieri di Carpi, rappresentati dal Comandante della Compagnia e dal Comandante della Stazione di Concordia, Mar. Ord. Mauro Galantino.

L’incontro, introdotto dalla sindaca di San Possidonio e dal rappresentante della dirigente scolastica, ha visto la viva attenzione e partecipazione dei ragazzi, che hanno posto numerose domande ai relatori.

A conclusione, la sindaca di San Possidonio ed il rappresentante della dirigente scolastica ha espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri di Carpi per il prezioso contributo educativo e di vicinanza al territorio.

