San Possidonio, studenti e studentesse della scuola media incontrano i Carabinieri sul tema della legalità
SAN POSSIDONIO - Nella mattinata di sabato 27 settembre, presso il Palazzurro di San Possidonio, si è svolto un incontro dedicato ai temi della legalità, del bullismo e del cyberbullismo, che ha coinvolto circa 120 studenti e studentesse della Scuola Media locale, accompagnati dai loro docenti.
All’iniziativa, organizzata con il supporto della Polisportiva Possidiese, hanno partecipato i Carabinieri di Carpi, rappresentati dal Comandante della Compagnia e dal Comandante della Stazione di Concordia, Mar. Ord. Mauro Galantino.
L’incontro, introdotto dalla sindaca di San Possidonio e dal rappresentante della dirigente scolastica, ha visto la viva attenzione e partecipazione dei ragazzi, che hanno posto numerose domande ai relatori.
A conclusione, la sindaca di San Possidonio ed il rappresentante della dirigente scolastica ha espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri di Carpi per il prezioso contributo educativo e di vicinanza al territorio.
Leggi anche: Controlli dei Carabinieri sul territorio, denunciate 14 persone e sequestrato un coltello di oltre 23 centimetri
- L’Ordine degli Ingegneri di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”
- Quelli di Villaggio Fantozzi pronti per «Sogni, Cinema e Illusione» il 5 ottobre a Tresigallo - IL PROGRAMMA
- Caregiver, ripartono i corsi gratuiti dell’Ausl di Modena
- Emilia-Romagna, consorzi di bonifica al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche
- Carpi, dal 6 ottobre al via il censimento permanente della popolazione
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
- Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 il Pescara ed è solo in testa alla classifica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord