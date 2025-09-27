Controlli dei Carabinieri sul territorio, denunciate 14 persone e sequestrato un coltello di oltre 23 centimetri

MODENA E CARPI - Nel corso della settimana, i Carabinieri delle Compagnie dipendenti (Modena, Carpi, Sassuolo e Pavullo nel Frignano) hanno sviluppato numerose attività di polizia giudiziaria e servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità diffusa, nonché a garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini.

Oltre a quanto già riportato nelle singole note stampa diramate, le attività hanno prodotto ottimi risultati complessivi, con la denuncia in stato di libertà di 14 persone, per i reati di furto, minacce e lesioni, porto illegale di armi, contraffazione e guida in stato di ebrezza con il conseguente ritiro delle patenti di guida ed il sequestro amministrativo dei veicoli.

Inoltre i militari hanno segnalato 2 soggetti alla Prefettura di Modena, quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrando modiche quantità di hashish e di marijuana.

Nel contesto figura anche la vicenda relativa a 3 giovani tunisini sorpresi, dai Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro, all’interno di un dismesso cementificio sulla via Claudia, in cui si erano accampati.

La segnalazione è arrivata da un addetto della società incaricata della vigilanza che aveva notato, durante un sopralluogo, dei segni di effrazione da una vicina porta. Giunti sul posto, i militari perquisivano gli interessati, rinvenendo e sequestrando un coltello a lama fissa, lungo oltre 23 centimetri.

Accompagnati in caserma per essere meglio identificati, i tre sono stati denunciati, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per invasione di terreni ed edifici in concorso, e per uno di loro l’accusa si è estesa anche al porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nei loro confronti i Carabinieri hanno inoltre richiesto all’Autorità di Pubblica Sicurezza l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Savignano sul Panaro.

E’ obbligo rilevare che indagati sono, allo stato, soltanto indiziati di delitto e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter procedurale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna, passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Leggi anche: Controlli dei Carabinieri nelle stazioni di Modena e Castelfranco Emilia