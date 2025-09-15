Scuola, si riparte: anche per i 204 studenti nei percorsi di formazione professionale Modena

Primo giorno di lezioni anche per le ragazze e i ragazzi dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale targati IAL Emilia-Romagna. Nella sede di via Rainusso a Modena sono 204 gli iscritti complessivi:

108 allievi nel percorso per operatore meccanico di sistemi

38 nel corso per operatore alle vendite

40 nel profilo di operatore informatico

18 studenti nel quarto anno per il diploma tecnico in gestione e manutenzione di impianti automatizzati

La responsabile di sede Natascia Schieri spiega che le richieste sono state superiori ai posti disponibili e che molte famiglie faticano a trovare un percorso adatto per figli che devono ancora assolvere l’obbligo formativo e non possono rientrare nella scuola d’origine. Sul fronte didattico, Schieri sottolinea che quest’anno sono stati aggiornati i contenuti per rispondere meglio alla domanda delle imprese, con particolare attenzione alle nuove tendenze dell’informatica.

In una lettera agli studenti, il presidente Ciro Donnarumma incoraggia a vivere il percorso come un cammino di crescita: oltre alle competenze professionali, obiettivo è sviluppare cittadinanza attiva e spirito di collaborazione, mettendosi a disposizione dei compagni in difficoltà.

Donnarumma si rivolge anche alle famiglie: l’invito è a fare squadra con docenti e coordinatori di sede, mantenendo un dialogo costante e costruttivo per creare un ambiente in cui i ragazzi possano crescere, imparare e realizzarsi.