Scuola, si riparte: anche per i 204 studenti nei percorsi di formazione professionale Modena
Primo giorno di lezioni anche per le ragazze e i ragazzi dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale targati IAL Emilia-Romagna. Nella sede di via Rainusso a Modena sono 204 gli iscritti complessivi:
-
108 allievi nel percorso per operatore meccanico di sistemi
-
38 nel corso per operatore alle vendite
-
40 nel profilo di operatore informatico
-
18 studenti nel quarto anno per il diploma tecnico in gestione e manutenzione di impianti automatizzati
La responsabile di sede Natascia Schieri spiega che le richieste sono state superiori ai posti disponibili e che molte famiglie faticano a trovare un percorso adatto per figli che devono ancora assolvere l’obbligo formativo e non possono rientrare nella scuola d’origine. Sul fronte didattico, Schieri sottolinea che quest’anno sono stati aggiornati i contenuti per rispondere meglio alla domanda delle imprese, con particolare attenzione alle nuove tendenze dell’informatica.
In una lettera agli studenti, il presidente Ciro Donnarumma incoraggia a vivere il percorso come un cammino di crescita: oltre alle competenze professionali, obiettivo è sviluppare cittadinanza attiva e spirito di collaborazione, mettendosi a disposizione dei compagni in difficoltà.
Donnarumma si rivolge anche alle famiglie: l’invito è a fare squadra con docenti e coordinatori di sede, mantenendo un dialogo costante e costruttivo per creare un ambiente in cui i ragazzi possano crescere, imparare e realizzarsi.
