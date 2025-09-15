Skifidol Italian Brainrot: debutto da record a MagicLand

Il 13 e 14 settembre il pubblico di MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, ha accolto con entusiasmo l’anteprima assoluta dei personaggi di Skifidol Italian Brainrot, nati da un progetto di Officina Comunicazione Srl, realtà di riferimento nel settore dei gadget e prodotti per ragazzi. L’evento ha segnato un esordio straordinario, trasformandosi subito in un punto di richiamo per fan e curiosi.

Sin dall’ingresso, i visitatori sono stati travolti dall’energia dei protagonisti di questo nuovo fenomeno cult, tra abbracci, selfie e momenti di spettacolo. I live show, accompagnati dalle colonne sonore più celebri dei Brainrot, hanno creato un’atmosfera unica ribattezzata “Allucinazione Cosmica”, mentre i meet & greet hanno permesso a grandi e piccoli di vivere un incontro ravvicinato con i loro beniamini.

La partecipazione è stata altissima: famiglie e ragazzi hanno popolato il parco approfittando anche della promozione che consente l’ingresso gratuito agli under 15 se accompagnati da un adulto pagante (offerta disponibile su magicland.it). Grande successo anche per i poster esclusivi con un personaggio inedito Brainrot, distribuiti in collaborazione con Panini, licenziataria ufficiale dello sticker album, e per le aree dedicate allo scambio di figurine e carte da gioco. Molto apprezzate anche le installazioni fotografiche a tema, senza dimenticare la simpatica trasformazione della mascotte storica Gattobaleno, che per l’occasione si è presentata nella sua versione “Cosmica”. A rendere l’esperienza ancora più immersiva ci ha pensato lo speciale Brainrot Menù disponibile nei punti ristoro del parco.

Quello appena concluso è stato solo l’inizio: Skifidol Italian Brainrot sarà nuovamente protagonista a MagicLand nei weekend del 20-21 e del 27-28 settembre, offrendo nuove occasioni di divertimento e consolidando ulteriormente il legame tra il parco e questo fenomeno pop che sta conquistando il pubblico.

Tutti i dettagli e le modalità per scaricare il coupon d’ingresso sono disponibili sul sito ufficiale www.magicland.it.