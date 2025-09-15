Stretta sull’immigrazione irregolare in provincia di Modena: 6 provvedimenti di espulsione, 2 accompagnamenti al CPR e 2 alla frontiera nell’ultima settimana
Settimana intensa per la Polizia di Stato di Modena, che ha rafforzato le attività di contrasto all’immigrazione irregolare su disposizione del Questore Lucio Pennella. Il bilancio è di sei provvedimenti di espulsione, due dei quali con accompagnamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri e due direttamente alla frontiera.
Tra i casi più rilevanti, quello di un 30enne di origine marocchina, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, segnalato anche in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’uomo si muoveva tra i comuni dell’Area Nord e risultava senza titolo di soggiorno.
Grazie a un’azione congiunta della Polizia di Stato e della Polizia Locale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, il giovane è stato rintracciato l’11 settembre in un casolare abbandonato a Camposanto. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha cercato di fuggire lanciandosi da una finestra al primo piano, ma è stato subito fermato dagli agenti.
Accertata la sua irregolare permanenza in Italia, l’Ufficio Immigrazione ha avviato la procedura di espulsione. In esecuzione del provvedimento del Questore, l’uomo è stato trasferito al CPR di Palazzo San Gervasio, in attesa del rimpatrio nei prossimi giorni.
- Stretta sull’immigrazione irregolare in provincia di Modena: 6 provvedimenti di espulsione, 2 accompagnamenti al CPR e 2 alla frontiera nell’ultima settimana
- Modena, sanzionati in sei dopo i controlli notturni anti alcol della Polizia Locale: due hanno tentato la fuga
- Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
- Festival in piazza a Carpi, si spostano i mercati del giovedì e del sabato
- Il 17enne è sopravvissuto al grave incidente di Concordia, prognosi di 40 giorni
- Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
- Ecco il catalogo delle attività di formazione docenti e delle proposte didattiche della Fondazione Fossoli per l’anno scolastico 2025/26
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.