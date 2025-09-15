Torna la Settimana europea della mobilità, ecco gli appuntamenti tra Mirandola, Carpi e Modena
La Settimana Europea della Mobilità (SEM) rappresenta la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sul tema della mobilità sostenibile nelle aree urbane. Ogni anno, dal 16 al 22 settembre, l’iniziativa invita cittadini e istituzioni a riflettere e ad adottare comportamenti orientati alla mobilità attiva, all’uso del trasporto pubblico e a soluzioni di spostamento innovative, rispettose dell’ambiente e inclusive.
L’iniziativa, coordinata dalla rete Eurocities, coinvolge oltre 200 città appartenenti a 38 Paesi europei. I Comuni partecipanti organizzano programmi ricchi di eventi, attività e iniziative che ruotano attorno al tema scelto di anno in anno dalla Commissione.
Per il 2025 il filo conduttore sarà “Mobilità per tutti”, con l’obiettivo di promuovere un sistema di trasporto accessibile, sicuro, sostenibile e inclusivo, capace di garantire il diritto alla mobilità a ogni persona, indipendentemente dall’età, dal genere, dalla condizione economica o dalle capacità individuali.
👉 Sito ufficiale European Mobility Week
Eventi in Emilia-Romagna
(programma in aggiornamento)
-
- Bicipolitana Bike day
- Bologna
- Carpi (MO)
- Casalecchio di Reno (BO)
- CEAS - Centri di educazione alla sostenibilità
- Cesena
- Faenza (RA)
- Galliera (BO)
- Imola (BO)
- Mirandola (MO)
- Modena
- San Lazzaro di Savena (BO)
- Seta - Società emiliana trasporti autofiloviari: dal 16 al 22 settembre card gratuita per i nuovi abbonati e biglietti scontati
- Trenitalia Tper - appuntamento speciale del 20 settembre presso la stazione centrale di Bologna
-
