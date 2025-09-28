Va a raccogliere funghi e si perde in montagna: salvato dopo una notte
Fungaiolo recuperato stanco ma in buone condizioni. Alle 20:10 di ieri sera è arrivata la richiesta di soccorso dalla figlia chiamata dal padre che non riusciva più a trovare la strada per tornare all'auto parcheggiata in prossimità del Capanno Tassoni ; punto da dove sono iniziate le ricerche perchè il fungaiolo, probabilmente per cercare di arrivare in un posto conosciuto ha vagato per il bosco arrivando in una zona scoperta dal cellulare.
Sul posto si sono attivate immediatamente unità di terra del Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino , Guardia di Finanza e Carabinieri e un equipaggio SAPR(Droni) dei Vigli del Fuoco con strumentazione per ricerca cellulari. Solo al mattino intorno alle 8:35 il fungaiolo è arrivato in una zona di copertura telefonica ed ha richiamato direttamente il NUE /numero Unico Emergenza) permettendo così agli stessi anche di ricevere le coordinate geografiche della propria posizione (praticamente era riuscito ad arrivare sul crinale località "Colle dell'Acqua Marcia") e parlare direttamente con i vigli del Fuoco.
Anche l'elicottero Drago dei Vigli del Fuoco di Bologna si è alzato in volo, ma in zona era presente una nube che non ne permetteva la localizzazione. E' stato quindi raggiunto e recuperato da squadre di terra dei Vigili Del Fuoco e del Soccorso Alpino, imbarellato, trasportato a piedi fino alla Croce Arcana dove con un fuoristrada è stato consegnato al personale Sanitario che lo porterà in ospedale solo per accertamenti.
