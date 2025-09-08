Via Emilia Ovest, lavori alla rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio
Da mercoledì 10 settembre fino a fine mese un tratto di via Orazio e di viale Virgilio saranno interessati da lavori per il rinnovo della condotta gas a cura dell’azienda Snam RG spa.
Per consentire la realizzazione dell’intervento sarà sospesa la circolazione stradale nel braccio della rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio con direzione via Emilia ovest per i veicoli provenienti dal lato di via Orazio.
Il percorso alternativo indicato per raggiungere via Emilia ovest è via Orazio, via Ovidio, viale Virgilio e via Emilia Ovest.
In via Orazio è temporaneamente consentita la circolazione in deroga ai veicoli con massa complessiva superiore alle 6 tonnellate.
- Poste Novi, installato sportello Atm di nuova generazione: si può ritirare con ogni carta
- Ancora giri di droga alla stazione delle corriere di Modena
- Via Emilia Ovest, lavori alla rotatoria tra viale Virgilio e via Orazio
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- A Carpi il pilates si fa con i farmacisti
- A Modena si ricorda il sindaco Mario Del Monte nel 31° della scomparsa
- Bomporto celebra 50 anni di Festa del Lambrusco
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Mirandola, sospetto caso di arbovirosi: disinfestazioni straordinarie contro le zanzare
- Mirandola, Tolkien Festival: il 30 e 31 agosto al via la seconda edizione