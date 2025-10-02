A Concordia un meeting dedicato alle piccole imprese
L’Amministrazione Comunale di Concordia presenta un’iniziativa innovativa dedicata a conoscere più da vicino le realtà imprenditoriali del territorio, rafforzare i legami tra imprese, istituzioni e associazioni di categoria, e creare un dialogo diretto e costruttivo tra tutti gli attori locali.
Si tratta di un evento dell’assessorato agli interventi economici di Daniele Berni, promosso dalla consigliera delegata ai rapporti con le attività produttive Alice Gattamorta, e pensato per abbattere le barriere tra pubblico e privato, promuovere lo scambio di idee e costruire un percorso condiviso di crescita e sviluppo del territorio.
Il Meeting PMI 2025 - Progetti | Motivazione | Innovazione si terrà venerdì 3 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 16:00, presso il Centro Sportivo di Concordia, in Via Togliatti. Promosso in collaborazione con le principali associazioni di categoria (Confcommercio, CNA e Lapam), questo evento rappresenta un’occasione concreta per imprenditori, amministratori e rappresentanti delle associazioni di categoria per condividere esperienze e individuare strategie di sviluppo sostenibile e innovativo per affrontare le sfide del futuro.
Il programma dei lavori prevede, dopo i saluti istituzionali, una discussione organizzata per tavoli di lavoro tematici nella mattinata, a cui seguirà un confronto sui temi emersi nella parte pomeridiana.
Obiettivo del Meeting è creare un dialogo aperto e costruttivo con le imprese locali, ascoltando le loro esigenze, aspettative e criticità, per sostenere concretamente il percorso di crescita delle attività economiche del territorio. L’Amministrazione comunale di Concordia utilizzerà questa occasione di confronto per assumere impegni concreti, formalizzati attraverso un documento condiviso che sarà presentato in Consiglio Comunale, segnando l’avvio di una collaborazione stabile e duratura.
“Con questa iniziativa - commenta la sindaca Marika Menozzi - l’Amministrazione di Concordia intende consolidare il rapporto con il tessuto imprenditoriale locale, creando nuove opportunità di confronto e collaborazione. Vogliamo condividere con gli imprenditori obiettivi e strategie per favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale e portare benefici tangibili alle imprese e alla comunità tutta. Solo lavorando insieme, con spirito di collaborazione e obiettivi comuni, potremo affrontare con successo le sfide del futuro e creale le condizioni per continuare la crescita economica e sociale di Concordia.”
- Violentata sulla ciclabile, Platis chiede risposte immediate. Gasparri presenta interrogazione parlamentare sul caso
- Da Team Enjoy un defibrillatore per il circolo Cibeno Pile a Carpi
- La migrazione degli uccelli selvatici verso sud, due giorni di avvistamenti a Nonantola
- Sciopero nazionale, venerdì 3 ottobre disagi e rallentamenti nei servizi sanitari modenesi
- Due nuovi angiografi per l’Emodinamica dell’Ospedale Civile di Baggiovara
- Cgil Modena, venerdì 3 ottobre sciopero generale in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza
- "Sogni, cinema e illusioni", la mappa dei luoghi e dove parcheggiare a Tresigallo
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Ceste del pane vuote con insetti e carenze igieniche nel deposito alimenti, sanzionato panificio nella Bassa
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord