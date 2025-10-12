A Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Cinquant'anni e non sentirli. Anzi, festeggiarli. Un gruppo di nati nel 1975 di Medolla il 10 ottobre si sono incontrati presso la sala Arcobaleno per festeggiare insieme i loro cinquant’anni. Durante la cena è stato proiettato un filmato realizzato con foto raccolte precedentemente tra i presenti che raccontano l’infanzia la giovinezza e la l’adolescenza durante gli anni scolastici sport e feste. Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla.
Durante la serata ha regnato lo spirito della condivisione, del voler stare insieme, rivivere la spensieratezza dei tempi passati; leit motiv: “Sembrava non esserci mai lasciati“. Ciliegina sulla torta Monia (una dei partecipanti) ha festeggiato i suoi cinquant’anni durante la serata.
Dal gruppo si ringrazia della partecipazione il sindaco di Medolla Alberto Calciolari a cui è stato consegnato una riproduzione del cartello stradale del limite dei 50 all’ora con le firme di tutti i presenti; il sindaco si augura che ciò possa diventare una tradizione. Si ringrazia l’associazione circolo arcobaleno che ha curato la cena.
