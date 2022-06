Rimpatriata a San Felice. Ex studenti si ritrovano dopo 47 anni

SAN FELICE- Si sono ritrovati lo scorso 10 giugno, dopo 47 anni, gli alunni della 3° C della scuola media Pascoli di San Felice sul Panaro. La rimpatriata degli ex compagni di scuola del 1962 è stata organizzata da Cinzia Mestola, Marinella Pedroni e Cinzia Pirani e si è svolta in un ristorante della zona.

Una serata tra allegria, nostalgia e memoria, caratterizzata dal piacere di incontrarsi di nuovo, dopo tanto tempo, alla riscoperta delle radici e del vissuto comuni. I partecipanti si sono lasciati con l’impegno di ritrovarsi ancora: stavolta prima che passino altri 47 anni

Nella foto: nella fila davanti da sinistra Maria Rosa Malaguti, Graziella Guerzoni, Cinzia Pirani, Marinella Pedroni, Cinzia Mestola, Nadia Bocchi, Marina Puviani, Antonella Marchetti, Giorgio Bocchi.

Fila dietro da sinistra: Tiziana Veratti, Giorgio Paltrinieri, Michele Bergamini, Andrea Calvi, Maurizio Puviani, Stefano Vincenzi, Giuseppe Manzini, Paola Gavioli, Manuela Paltrinieri

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017