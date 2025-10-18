A processo per maltrattamenti, 41enne assolto

MARANELLO - E' stato assolto il 41enne che, secondo l'accusa, aveva creato un clima di sopraffazione tra le mura domestiche, al punto da arrivare a minacciare di gettare il figlio dal balcone.

L'uomo, che era anche stato accusato di aggressioni fisiche e psicologiche alla compagna, era stato allontanato da casa.

Il pm aveva chiesto la condanna a due anni e mezzo.

Come riporta Il Resto del Carlino di Modena, venerdì 17 ottobre, però, il 41enne è stato assolto dal Tribunale di Modena, ritenendo valida la descrizione dei testimoni, tra cui la psicologa che aveva in cura la coppia, che avevano descritto una realtà diversa: quella di una coppia che viveva in una realtà di litigiosità reciproca e non di maltrattamenti.

