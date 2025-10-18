A processo per maltrattamenti, 41enne assolto
MARANELLO - E' stato assolto il 41enne che, secondo l'accusa, aveva creato un clima di sopraffazione tra le mura domestiche, al punto da arrivare a minacciare di gettare il figlio dal balcone.
L'uomo, che era anche stato accusato di aggressioni fisiche e psicologiche alla compagna, era stato allontanato da casa.
Il pm aveva chiesto la condanna a due anni e mezzo.
Come riporta Il Resto del Carlino di Modena, venerdì 17 ottobre, però, il 41enne è stato assolto dal Tribunale di Modena, ritenendo valida la descrizione dei testimoni, tra cui la psicologa che aveva in cura la coppia, che avevano descritto una realtà diversa: quella di una coppia che viveva in una realtà di litigiosità reciproca e non di maltrattamenti.
Leggi anche: Soliera, minacce e violenza ai danni della compagna: 39enne a processo
- A processo per maltrattamenti, 41enne assolto
- Attentato a Sigfrido Ranucci, oltre 200 persone sono scese in piazza a Modena
- Disegno di legge del Ministro dell’istruzione sull’educazione sessuo-affettiva a scuola, Cgil: "Inaccettabile attacco all'autonomia scolastica"
- Michela Marzano domenica a Modena col suo nuovo libro dedicato alla Generazione Z
- Pomodoro da industria, Confagricoltura Emilia-Romagna: "Resa in calo del 10%, si agisca uniti"
- Calcio, Seconda e Terza Categoria: scontro diretto Athletic Valli-Solarese, match casalinghi per Novese, Possidiese, Union Sg Sozzigalli, Roveretana e Vallalta
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: anticipi per Medolla San Felice e Junior Finale, la Mirandolese ospita il Fiorano
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE