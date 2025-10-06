Aimag, Carpi Comune – Sinistre Unite chiede un nuovo CdA “Per evitare nuovi pasticci”

COMUNICATO STAMPA DI CARPI COMUNE- SINISTRE UNITE

Dopo la sonora doppia bocciatura ad opera della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna e della Lombardia, si impone una riflessione sulla gestione di Aimag in questi ultimi anni: troppa sciatteria e troppa incompetenza stanno indebolendo il patrimonio e il futuro dell’azienda e di chi ci lavora. Come lista civica Carpi Comune non intendiamo esprimere che ci siano stati vincitori o vinti: gli unici a perdere sono stati i cittadini del territorio servito da Aimag.

Chiediamo, però, un atto irrinunciabile: le dimissioni dell’attuale Cda, con la creazione, a breve, di un nuovo consiglio di amministrazione. Il nuovo CD dell’azienda dovrà garantire maggiore competenza e trasparenza nelle scelte future e nella comunicazione con il territorio e soprattutto ci auguriamo che non sia la camera di compensazione di equilibri politici all’interno dei partiti del centro sinistra e del centrodestra dei territori interessati. Un CdA, infine, che abbia come orizzonte il vero mantenimento del controllo pubblico che, a nostro avviso, è lo strumento più congeniale per garantire le prerogative che finora hanno caratterizzato l’azienda, ovvero alta qualità dei servizi, tariffe eque per i cittadini, elevate prestazioni nella raccolta differenziata (senza ricorrere ai termovalorizzatori).

Luca Fedrigotti

Per la lista civica "Carpi Comune - Sinistre Unite"

