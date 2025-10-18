Attentato a Sigfrido Ranucci, oltre 200 persone sono scese in piazza a Modena

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Oltre 200 modenesi hanno partecipato venerdì 17 ottobre al sit-in in piazza Torre per esprimere solidarietà al giornalista d’inchiesta di Report Sigfrido Ranucci che nella serata di giovedì è stato vittima di un grave e vile atto intimidatorio presso la sua abitazione di Pomezia.

Un potente ordigno fatto esplodere in prossimità della sua auto e quella di sua figlia danneggiando entrambe le vetture.

Ad organizzare la mobilitazione sono stati l’associazione stampa Modenese insieme ad Aser – associazione stampa dell’Emilia-Romagna e al comitato di redazione della Rai Tgr Emilia-Romagna.

Oltre ai cittadini, presenti numerosi giornalisti tra cui Davide Fonda, collega di Ranucci a Report, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, la senatrice Enza Rando, il segretario della Cgil Alessandro De Nicola e molti consiglieri comunali di tutte le forze politiche.

Il sindaco Mezzetti ha detto: "Se viene messa in discussione la libertà di un giornalista è messa in discussione anche la libertà di tutti noi. Questo non è tollerabile".

La senatrice Enza Rando, della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, invece, ha detto di avere chiesto un’audizione urgente per Ranucci.

Foto di Gabriele Cirelli.

Leggi anche: Ranucci, dall’esplosione alle indagini: “Delineato contesto, ci sono 4-5 tracce”