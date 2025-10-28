Calcio, Coppa Italia Serie C: Carpi ko 0-1 contro l’Union Brescia ed eliminato
CARPI - Il Carpi cade nel match casalingo in Coppa Italia di Serie C contro l'Union Brescia e viene eliminato dalla competizione. A decidere il match del "Cabassi", per il quale i biancorossi si erano qualificati eliminando il Trento nel turno precedente e che la formazione di mister Cassani ha affrontato con tanto turnover, è stata una rete di Valente al 36', che ha consentito ai lombardi di imporsi e di qualificarsi per gli ottavi di finale.
TABELLINO
AC Carpi vs Union Brescia 0-1 (0-1)
Reti: 36′ Valente (B)
AC Carpi (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni, Lombardi (dal 57′ Panelli), Pitti; Tcheuna (dall’83’ Cortesi), Pietra, Amayah (dal 57′ Rosetti), Rigo; Casarini, Arcopinto (dal 57′ Figoli); Mahrani (dal 69′ Stanzani). A disposizione: Sorzi, Perta, Rossini, Verza, Cecotti, Visani, Toure. All. Cassani
Union Brescia (3-5-2): Liverani; Balestrero, Silvestri, Armati; Vesentini (dal 73′ Cisco), Valente (dal 73′ Facchini), De Francesco (dal 62′ Mercati), Fogliata, Boci; Vido (dal 40′ Leporini), Cazzadori (dal 62′ Bergomi). A disposizione: Damioli, Gori, Rizzo, Sorensen, Zennaro, De Maria, Maistrello, Spagnoli. All. Diana
Arbitro: Sig. Leorsini sez. Terni/ Assistenti: Robilotta – Gasparini/ 4° Ufficiale Sig. Mazzer (Conegliano)
Ammoniti: Pietra (C), Lombardi (C), Liverani (B).
Espulsi: /
Recupero: 2’ p.t.; 5’ s.t.
