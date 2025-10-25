Calcio, Serie C: ko casalingo per il Carpi, il Gubbio si impone 0-3
CARPI - Netto ko casalingo per il Carpi, che, nell'undicesima giornata del Girone B di Serie C, viene sconfitto 0-3 al "Cabassi" dal Gubbio, cha scavalca i biancorossi in classifica. Per la formazione umbra, già sullo 0-2 dopo un quarto d'ora di gioco, vanno a segno Carraro, La Mantia e Djankapata, nel Carpi espulso Zagnoni. I biancorossi, nonostante il ko, restano comunque momentaneamente agganciati alla zona playoff, occupando il decimo posto in attesa delle gare che completeranno il turno di campionato.
TABELLINO
AC Carpi vs Gubbio 0-3 (0-2)
Reti: 6′ Carraro (G), 14′ La Mantia (G), 67′ Djankpata (G)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli (dal 46′ Lombardi), Rossini; Cecotti (dall’83’ Pitti), Figoli, Rosetti (dal 46′ Amayah), Rigo (dal 46′ Tcheuna); Stanzani, Arcopinto (dal 46′ Mahrani); Cortesi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Verza, Visani, Pietra, Sall. All. Cassani
Gubbio (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini (dal 70′ Baroncelli), Di Bitonto (dal 27′ Fazzi); Zallu, Carraro, Djankpata (dall’83’ Costa), Tentardini (dal 70′ Podda); Hraiech; Minta, La Mantia (dal 70′ Ghirardello). A disposizione: Krapikas, Tomasella, Conti, Niang, Di Massimo, Mancini. All. Di Carlo
Arbitro: Sig. Kovacevic sez. Arco Riva/ Assistenti: Palermo – Scipione/ 4° Ufficiale Sig. Iacobellis (Pisa)/ Operatore FVS Sig. Mastrosimone (Rimini)
Ammoniti: Rosetti (C), Panelli (C), Lombardi (C), Podda (G)
Espulsi: Zagnoni (C)
Recupero: 5’ p.t.; 3’ s.t.
- Calcio, Serie C: ko casalingo per il Carpi, il Gubbio si impone 0-3
- Lunedì 27 ottobre a Modena incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, imbarcata sulla Global Sumud Flottilla
- Il sindaco di Castelfranco Emilia al progetto di educazione civica sul campo "On the Road"
- Modena, lunedì 27 ottobre l'iniziativa "Alle origini dell'arcobaleno"
- Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
- Oltre 5 milioni di euro all’Emilia-Romagna per il welfare di comunità
- In Emilia-Romagna 431 incendi "di vegetazione" nell'estate 2025, 46 nel modenese
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026