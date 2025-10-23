Calcio, Coppa Terza Categoria: l’Union Sg Sozzigalli batte la Roveretana, Baracca Beach ko ai rigori

di Simone Guandalini - Si sono disputate nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, le gare valide per gli ottavi di finale della Coppa Ghirlandina di Terza Categoria. Per quanto riguarda le formazioni della Bassa modenese, l'Union Sg Sozzigalli, al termine di un match pirotecnico finito sul punteggio di 5-3, ha avuto la meglio sulla Roveretana, che dunque lascia la competizione. Roveretana avanti 0-2 con Orso in gol in avvio di gara e Boldrini a segno poco dopo la mezz'ora, poi due reti nel giro di pochi minuti di Fusillo e Ciobanu rimettono il risultato in parità per l'Union Sg Sozzigalli, che nella ripresa ribalta definitivamente la gara grazie ad una doppietta di Jarmouni. Nel recupero, la Roveretana accorcia su rigore con Boldrini, ma Roveda firma poi la rete del definitivo 5-3. Finisce, invece, ko ai rigori (5-4) contro la Pol. San Damaso U21, il Baracca Beach, dopo una gara finita 0-0 nei tempi regolamentari.

Coppa Ghirlandina Terza Categoria, risultati ottavi di finale: Castelfranco Calcio - Manzolino 8-1, Cimone - Serramazzoni Sett. Giov. 4-2 d.c.r., Eagles Virtus Ancora - Pol. Montefiorino 4-1 d.c.r., Ganaceto - Monari-Nasi 1-2, Junior Fiorano - Athletic Solignano 4-2, Pol. San Damaso U21 - Baracca Beach 5-4 d.c.r., Pol. Union 81 - Avademy Terre di Castelli 8-6 d.c.r., Union Sg Sozzigalli - Pol. Roveretana 5-3.

