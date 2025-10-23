Calcio, Coppa Terza Categoria: l’Union Sg Sozzigalli batte la Roveretana, Baracca Beach ko ai rigori
di Simone Guandalini - Si sono disputate nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, le gare valide per gli ottavi di finale della Coppa Ghirlandina di Terza Categoria. Per quanto riguarda le formazioni della Bassa modenese, l'Union Sg Sozzigalli, al termine di un match pirotecnico finito sul punteggio di 5-3, ha avuto la meglio sulla Roveretana, che dunque lascia la competizione. Roveretana avanti 0-2 con Orso in gol in avvio di gara e Boldrini a segno poco dopo la mezz'ora, poi due reti nel giro di pochi minuti di Fusillo e Ciobanu rimettono il risultato in parità per l'Union Sg Sozzigalli, che nella ripresa ribalta definitivamente la gara grazie ad una doppietta di Jarmouni. Nel recupero, la Roveretana accorcia su rigore con Boldrini, ma Roveda firma poi la rete del definitivo 5-3. Finisce, invece, ko ai rigori (5-4) contro la Pol. San Damaso U21, il Baracca Beach, dopo una gara finita 0-0 nei tempi regolamentari.
Coppa Ghirlandina Terza Categoria, risultati ottavi di finale: Castelfranco Calcio - Manzolino 8-1, Cimone - Serramazzoni Sett. Giov. 4-2 d.c.r., Eagles Virtus Ancora - Pol. Montefiorino 4-1 d.c.r., Ganaceto - Monari-Nasi 1-2, Junior Fiorano - Athletic Solignano 4-2, Pol. San Damaso U21 - Baracca Beach 5-4 d.c.r., Pol. Union 81 - Avademy Terre di Castelli 8-6 d.c.r., Union Sg Sozzigalli - Pol. Roveretana 5-3.
-
Calcio, Seconda e Terza Categoria: pari tra Athletic Valli e Solarese, bene Novese, Union Sg Sozzigalli e Vallalta. Possidiese e Concordia ko
- Dalla California a Barbiana, viaggiando sulla musica: a San Prospero torna il teatro partecipato di "Platea"
- "Halloween Crime Party", a San Felice "apericena con delitto" sabato 1° novembre
- Calcio, Coppa Terza Categoria: l'Union Sg Sozzigalli batte la Roveretana, Baracca Beach ko ai rigori
- Domenica 26 ottobre "Halloween Party" a San Felice
- Camion ribaltato, chiuso un tratto della via Emilia a Castelfranco
- Mozart alla Chiesa del Voto, tre appuntamenti per entrare nel cuore del "Requiem"
- "La tiroide al centro della salute", se ne parla giovedì 30 ottobre a San Felice
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026