Calcio, Seconda e Terza Categoria: pari tra Athletic Valli e Solarese, bene Novese, Union Sg Sozzigalli e Vallalta. Possidiese e Concordia ko

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate in Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria (qui i risultati di Promozione e Prima Categoria):

Seconda Categoria

Nella sesta giornata del Girone E di Seconda Categoria, vittoria importante per la Novese, che supera 2-1 il Limidi e si proietta nelle zone alte della classifica, al terzo posto a pari punti con il Reggiolo secondo, a -4 dalla Carpine capolista. La formazione di Novi di Modena si impone grazie alle reti di Equabile e Diallo, di Mantovani il gol del Limidi. Finiscono, invece, ko e, come il Limidi si ritrovano con un solo punto di vantaggio sulla zona playout, Possidiese e Concordia. La Possidiese cade 2-3 contro la capolista Carpine: Tulipano e poi Golinelli su rigore portano per due volte avanti la formazione della Bassa, raggiunta, però, prima da Malavasi su rigore e poi da Youssef. Di Barolo in gol partita per la formazione carpigiana. Il Concordia, invece, viene battuto 2-0 dalla Virtus Bagnolo: in gol Beltrami dal dischetto nel primo tempo e Bucci nel finale. Nella sesta giornata del Girone H, invece, finisce in parità lo scontro diretto nelle zone alte della classifica tra Athletic Valli e Solarese (1-1): ne approfitta la Libertas Ghepard, nuova capolista a + 1 sulla formazione mirandolese, seconda, e a + 2 su quella bomportese, terza a pari punti con la Persicetana. Succede tutto nella ripresa: Moretti porta avanti l'Athletic Valli al 49', la Solarese risponde con Gozzi su rigore all'84'.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 6: Rapid Viadana - Virtus Mandrio 1-0, Cabassi Union Carpi - Virtus Cibeno 1-0, Novese - Centro Polivalente Limidi 2-1, Reggiolo - Villa d'Oro 4-1, Pol. Saliceta - San Paolo 2-3, Virtus Bagnolo - Concordia 2-0, Virtus Possidiese - Carpine 2-3.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 15, Reggiolo 11, Novese 11, Virtus Mandrio 10, Rapid Viadana 8, Virtus Bagnolo 8, San Paolo 8, Limidi 7, Cabassi Union Carpi 7, Concordia 7, Possidiese 7, Pol. Saliceta 6, Villa d'Oro 6, Virtus Cibeno 3.

Seconda Categoria, Girone H, risultati giornata 6: Real Bologna - Rayo Granarolo 1-1, Athletic Valli - Pol. Solarese 1-1, Libertas Ghepard - Libertasargile Vigorpieve 5-0, Lovers 1997 - Galliera 0-2, Persicetana - Bondeno 2-0, Sermide - XII Morelli 1-0, Sporting Terre del Reno - Alberonese 1-3.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Libertas Ghepard 13, Athletic Valli 12, Persicetana 11, Pol. Solarese 11, Lovers 1997 10, Bondeno 9, Galliera 9, Rayo Granarolo 8, Real Bologna 8, Sermide 7, XII Morelli 7, Sporting Terre del Reno 5, Alberonese 3, Libertasargile Vigorpieve 3.

Terza Categoria

Nell'anticipo del sabato della settima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, finisce in parità il match tra Pol. San Damaso U21 e Baracca Beach (1-1): Amadori porta in vantaggio i bomportesi, ora undicesimi in classifica, poi Faraguti trova il pari per la Pol. San Damaso U21. Importante vittoria, invece, per l'Union Sg Sozzigalli, che supera 3-1 il Manzolino e si porta al terzo posto in solitaria a quota 14 punti: in gol Soldano, autore di una doppietta, e Jarmouni. Njie firma il gol del momentaneo 2.1 per il Manzolino. Nella sesta giornata del Girone B (Reggio Emilia), infine, il Vallalta supera 2-1 il Salvaterra, ribaltando l'iniziale vantaggio degli ospiti grazie ad un'autorete e ad un gol di Osmani, e aggancia in vetta alla classifica, a quota 12 punti, il Fosdondo fermato sul pari (4-4) dal Cadelbosco. La Roveretana, invece, rallenta la propria marcia, venendo sconfitta 1-2, in casa, dalla Cortilese: non basta un gol di Orso, per i carpigiani vanno a segno Bottura e Taurino su rigore.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 7: Pol. San Damaso U21 - Baracca Beach 1-1, Borghetto Santanna - Pol. Union 81 1-3, Castelfranco Calcio - Sanfa 2-3, Ganaceto - 4 Ville 2-0, Fides Panzano - Gaggio 1-6, Pol. Forese Nord - Terre di Castelnuovo 1-2, Real Montale - Pol. Cognentese 1-3, Union Sg Sozzigalli - Manzolino 3-1.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 21, Sanfa 17, Union Sg Sozzigalli 14, Pol. Union 81 13, Pol San Damaso U21 13, Gaggio 10, Real Montale 10, Castelfranco Calcio 10, Ganaceto 9, Terre di Castelnuovo 9, Baracca Beach 8, Borghetto Santanna 7, 4 Ville 7, Pol. Forese Nord 6, Manzolino 6, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), risultati giornata 6: Cadelbosco - Fosdondo 4-4, Fogliano - Montecchio U21 11-0, Invicta Gavasseto - Santos 1948 0-0, Pol. Aics Guastalla - Gualtierese 3-2, Pol. Roveretana - Cortilese 1-2, Vallalta - Salvaterra 2-1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Fosdondo 12, Vallalta 12, Cortilese 10, Pol. Aics Guastalla 10, Santos 1948 8, Cadelbosco 8, Pol. Roveretana 8, Invicta Gavasseto 7, Salvaterra 7, Il Quadrifoglio 6, Fogliano 4, Gualtierese 4, Montecchio U21 3.

