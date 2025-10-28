Calcio, Serie B: Modena ko nel derby contro la Reggiana, prima sconfitta in campionato per i canarini
Dopo nove risultati utili consecutivi arriva il primo stop per il Modena di Andrea Sottil, che cade 0-1 nel derby sul campo della Reggiana, ma rimane in vetta alla classifica del campionato di Serie B. A decidere un match in cui il Modena attacca e prova a fare la partita, ma non riesce quasi mai a rendersi pericoloso e a trovare il guizzo vincente, è una rete di Bozzolan al 17'.
Grande azione Modena al 4’, Di Mariano riceve da Magnino e imbuca in area per Sersanti, che da buona posizione calcia sull’esterno della rete. Con il primo tiro in porta passano i padroni di casa al 17’, sugli sviluppi di una punizione Bozzolan si trova la palla in area e incrocia al volo battendo Chichizola. Risposta gialloblù al 25’ con Mendes che calcia una punizione dai 25 metri di poco sopra la traversa. L’ultima chance del primo tempo è ancora sui piedi di Mendes in una punizione dal limite, il portoghese cerca la potenza sul palo di Motta, che risponde smanacciando.
I gialloblù continuano a dominare il gioco senza trovare la via del gol, la prima chance della ripresa la costruiscono al 20’ con Gliozzi che apre il destro sul secondo palo, la sfera non va lontana dall’esterno della rete. Reggiana vicina al gol in contropiede al 28’, Novakovich riceve palla in contropiede, sterza sul destro e dal dischetto spara alto. Al 43’ Gliozzi pericoloso con una mezza rovesciata che accarezza la parte alta della traversa.
REGGIANA: Motta, Papetti, Magnani, Libutti, Marras (39’ st Bonetti), Bertagnoli, Charlys, Bozzolan, Tavsan (34’ st Vallarelli), Portanova (39’ st Lambourde), Gondo (25’ st Novakovich). A disposizione: Saro, Enza, Tripaldelli, Stulac, Basili, Rover, Mendicino, Maisterra. Allenatore: Dionigi.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling (27’ st Defrel), Beyuku (1’ st Zanimacchia), Santoro, Magnino (1’ st Gerli), Sersanti (13’ st Massolin), Zampano, Di Mariano, Mendes (13’ st Gliozzi). A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Ponsi, Nador, Dellavalle, Pyyhtia, Caso. Allenatore: Sottil.
Ammoniti: 16’ st Nieling (M), 19’ st Charlys (R), 25’ st Di Mariano (M), 48’ st Bonetti (R), 49’ st Tonoli (M).
Spettatori: 14.719 totali di cui 3557 ospiti.
