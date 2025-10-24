Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 l’Empoli in rimonta e allunga in vetta alla classifica
MODENA - Vittoria in rimonta per il Modena di Andrea Sottil, che, in un "Braglia" al record stagionale con quasi 12.000 tifosi sugli spalti, nell'anticipo della nona giornata di Serie B, conquista i tre punti battendo 2-1 l'Empoli e confermandosi in vetta alla classifica, portandosi a +5 sul Palermo secondo, che giocherà sabato sul campo del Catanzaro.
Al quarto d’ora la prima conclusione del match, sponda di Gliozzi per Zanimacchia che ci prova da fuori con il mancino, palla sporcata in angolo. L’Empoli trova il gol al 21’ in ripartenza: Ceesay sfonda sulla sinistra, entra in area e piazza il tiro con l’interno sul secondo palo. I gialloblù rispondono alzando i giri del motore e dopo una serie di ripartenze pericolose arriva il pari nel recupero: fallo di mano in area sul tiro di Santoro, Gliozzi dagli undici metri la piazza all’incrocio per il 6° centro stagionale.
Nella ripresa, canarini subito pericolosi su palla inattiva, corner teso di Pyyhtia al 9’ alzato sopra la traversa da un difensore ospite. Gliozzi sfiora la doppietta al 13’ con un tiro dal limite che esce non distante dal palo. Il sorpasso gialloblù è nell’aria e al 22’ si concretizza, cross morbido di Santoro per Tonoli, che sovrasta Obaretin e incorna in rete. Al 45’ Magnino verticalizza per Mendes battendo velocemente una punizione a centrocampo, il portoghese calcia prima intenzione, reattivo Fulignati a respingere.
MODENA-EMPOLI 2-1
Marcatori: 21’ pt Ceesay (E), 51’ pt Gliozzi (M), 21’ st Tonoli (M).
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zanimacchia (29’ st Beyuku), Santoro, Gerli (38’ st Magnino), Pyyhtia (23’ st Sersanti), Zampano, Defrel (23’ st Di Mariano), Gliozzi (23’ st Mendes). A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Nador, Dellavalle, Cauz, Massolin, Caso. Allenatore: Sottil.
EMPOLI: Fulignati, Guarino, Obaretin, Lovato, Elia (35’ st Ebuehi), Yepes, Ghion, Ilie (1’ st Ignacchiti), Carboni (12’ st Moruzzi), Shpendi (12’ st Pellegri), Ceesay (23’ st Popov). A disposizione: Perisan, Curto, Degli Inoccenti, Belardinelli, Indragoli, Saporiti, Bianchi. Allenatore: Dionisi.
Ammoniti: 29’ pt Ilie (E), 30’ pt Elia (E), 37’ pt Shpendi (E), 6’ st Zampano (M), 34’ st Gerli (M), 49’ st Tonoli (M).
Spettatori: 11879 di cui 351 ospiti.
