Calcio, Serie C: Carpi avanti con Sall, ma raggiunto nel finale dall’Ascoli: al “Cabassi” è 1-1
CARPI - Sfuma solo nei minuti finali la possibile terza vittoria consecutiva del Carpi, impegnato in casa contro l'Ascoli secondo in classifica in uno dei posticipi della decima giornata del Girone B di Serie C. I biancorossi, avanti all'80' grazie ad una rete di Sall, vengono, infatti, raggiunti dalla formazione marchigiana all'88', quando Rizzo Pinna firma il gol del definitivo 1-1. Con questo pareggio, il Carpi resta comunque in zona playoff, occupando al momento la settima posizione a quota 15 punti in attesa del prossimo match, ancora al "Cabassi", contro il Gubbio.
TABELLINO
AC Carpi vs Ascoli 1-1 (0-0)
Reti: 80′ Sall (C), 88′ Rizzo Pinna (A)
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Panelli; Cecotti, Figoli, Rosetti (dal 90’+3 Verza), Rigo; Stanzani (dall’84’ Amayah), Casarini (dal 71′ Sall); Cortesi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Pitti, Tcheuna, Visani, Pietra, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai (dal 57′ Rizzo); Milanese (dal 71′ Ndoj), Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (dal 71′ Chakir). A disposizione: Barosi, Brzan, Menna, Cozzoli, Corradini, Bando, Oviszach, Palazzino, Corazza. All. Agostinone
Arbitro: Sig. Gemelli sez. Messina/ Assistenti: Bosco – Cantatore/ 4° Ufficiale Sig. Gianquinto (Parma)/ Operatore FVS Sig. Tagliaferri (Faenza)
Ammoniti: Lombardi (C), Cassani (All. C), Cecotti (C)
Espulsi: Casarini (dalla panchina, C)
Recupero: 1’ p.t.; 6’ s.t.
-
Calcio, Serie C: il Carpi passa 1-3 sul campo del Bra, seconda vittoria consecutiva per i biancorossi
- "La vita da grandi", il 22 ottobre a Carpi nuovo appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
- Pallavolo, Modena Volley ko al tie-break contro Milano dopo essere stata avanti 0-2
- Calcio, Serie C: Carpi avanti con Sall, ma raggiunto nel finale dall'Ascoli: al "Cabassi" è 1-1
- Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell'animale misterioso
- Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Platis (FI): "Fondazione di Modena esempio di trasparenza e tempestività"
- Le banche di credito cooperativo riconosciute protagoniste dell'economia sociale
- Carpi, nella rassegna “Teatro Scuola” cinque spettacoli dedicati agli allievi dall’infanzia alle medie
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE