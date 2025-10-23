Camion ribaltato, chiuso un tratto della via Emilia a Castelfranco

CASTELFRANCO EMILIA - A causa di un incidente stradale, un camion ribaltato, è momentaneamente chiusa la strada statale 9 “Via Emilia” dal km 139,500 al km 140,300, all’altezza di Castelfranco Emilia. Come rende noto Anas, sono state istituite deviazioni in loco per la viabilità. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

