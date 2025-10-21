Tre auto e un trattore coinvolti in un incidente sulla Nuova Estense, due feriti e tratto di strada chiuso
MODENA - A causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre auto e un trattore è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” (Nuova Estense) al km 171,777, tra Modena e Montale. Il traffico viene deviato sulla viabilità locale, come da indicazioni in loco. La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.
Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, due persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. I Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti, hanno estricato due degli occupanti all' interno delle auto, in collaborazione con il personale sanitario presente sul posto. Intervenuta anche la Polizia Locale.
