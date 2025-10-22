Camposanto, è uscito “Le terre di mezzo”, l’ultimo libro di Alessandro Bergonzini

CAMPOSANTO - E’ uscito il nuovo romanzo di Alessandro Bergonzini, lo scrittore classe 1967, modenese di nascita, ma camposantese d’adozione, appassionato di storia.

“Le terre di mezzo. Inter Caetera, le bolle del papa”, è il quarto volume di Bergonzini che arriva in libreria dopo "Machina" uscito nel 2022, "Naamah" del 2020 e "Nel giardino di Salamandra", romanzo d'esordio pubblicato nel 2017.

La trama

Costa atlantica, 12 ottobre 1307. Diciotto galee templari salpano dal porto di La Rochelle verso una destinazione ignota. La loro sorte è scritta nelle leggende. Quasi 200 anni dopo, Cristoforo Colombo di rientro dal suo primo viaggio nelle Americhe, anziché affrettarsi a tornare dai Reali di Spagna, finanziatori dell'impresa, fa tappa a Lisbona e vi rimane per ben 10 giorni. Viene ricevuto dal re del Portogallo, Giovanni II (Dom João), il quale rivendica la proprietà delle terre scoperte. Gli spagnoli, allarmati da tali pretese, si rivolgono a Papa Borgia perché dirima la controversia, ma l'arbitrato del Pontefice, anziché sedare gli animi, li incendia. Toccherà al cardinal Martini elaborare una difficile mediazione che eviti una sanguinosa lotta fratricida per la spartizione del mondo fra spagnoli e portoghesi. Ma il cardinale sarà attore o marionetta? E le Terre di Mezzo saranno il vero obiettivo o la brama dell'uomo si espanderà senza confini? La contesa coinvolgerà anche Francia e Venezia, ciascuna impegnata a trarre il proprio profitto, alimentando uno spartito di inganni e intrighi che ostacolerà l'opera mediatrice del cardinale. E mentre i grandi si contendono il potere, Donna Luzia lotta per fuggire alla crudeltà del suo re. L'aiuteranno Francisco de Alvarado, un giovane notaio al seguito dell'ambasciatore spagnolo, e Miriam, serva fedele e generosa della nobildonna portoghese.

