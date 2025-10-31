Carpi, da venerdì 7 novembre al via i lavori di riqualificazione dei passaggi a livello
CARPI - Le Ferrovie dello Stato (Rfi) hanno annunciato l’avvio di un significativo intervento di riqualificazione della parte stradale dei passaggi a livello nei territori del Comune di Carpi e dell’Unione delle Terre d’Argine che comporterà la chiusura a rotazione degli attraversamenti via via interessati. I lavori, realizzati da Rfi, sono necessari per garantire un ripristino ottimale del passaggio e un transito più sicuro alle migliaia di veicoli che ogni giorno li percorrono.
Nel suo complesso, il progetto di riqualificazione prende il via venerdì 7 novembre e prosegue fino alla metà di dicembre e ciascun intervento durerà circa una decina di giorni. Le interruzioni comprendono anche i passaggi ciclopedonali.
Il primo passaggio a livello oggetto dei lavori, da venerdì 7 a lunedì 17 novembre, sarà quello di via Due Ponti che sarà interdetto al traffico solo nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 del mattino successivo).
Dal 10 novembre, il cantiere interesserà il passaggio a livello di via Roosevelt sempre esclusivamente nelle ore notturne (dalle 22 alle 6) fino al 19 novembre.
Dal 12 novembre, i lavori verranno effettuati anche sui passaggi a livello delle frazioni, che verranno chiusi h24: dal 12 al 25 novembre, l’attraversamento di via Remesina; dal 17 al 28 novembre quello di via Budrione Migliarina; dal 21 novembre al 5 dicembre quello di via Grilli; dal 26 novembre all’11 dicembre quello di via Valle.
Le modifiche alla viabilità e i percorsi alternativi saranno indicati da un’apposita segnaletica. Prevista la presenza della Polizia locale.
