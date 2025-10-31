Carpi, domenica 2 novembre incontro con il meteorologo Luca Lombroso
CARPI - “Attenti al meteo. Dietro le quinte delle previsioni del tempo” è il primo appuntamento con la nuova edizione della rassegna “Domeniche in scienza” che torna all’auditorium Loria domenica 2 novembre, alle 18, a ingresso libero, con l’incontro con il meteorologo e divulgatore ambientale Luca Lombroso. Condotto da Alfonso Cornia, l’incontro spiega cosa c’è dietro alle misure e alle previsioni del tempo e come difendersi dagli eventi estremi, tra temporali violenti, alluvioni e siccità.
“Domeniche in scienza” propone altri due incontri, sempre nella prima domenica del mese, in corrispondenza con l’apertura straordinaria della Biblioteca: domenica 7 dicembre, con il fisico Michele Cantiello, primo ricercatore presso l’Istituto nazionale di astrofisica sede dell’Osservatorio d’Abruzzo a Teramo, la chiacchierata si concentra su “La vita nell’Universo, la vita dell’Universo”, contemplando anche Ufo, alieni e vita extraterrestre.
Domenica 4 gennaio, si parlerà del Gatto di Schrödinger, di qubit e di altre meraviglie quantistiche con la fisica Catalina Curceanu, dirigente di ricerca ai Laboratori di Frascati dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.
Anche questi due incontri sono condotti da Alfonso Cornia, iniziano alle 18 e sono a ingresso libero. La rassegna è realizzata dalla Biblioteca Loria in collaborazione con l’Università per la libera età Natalia Ginzburg.
- Città più sicure, inclusive e vivibili, accordo di programma tra Emilia-Romagna e Unione delle Terre d'Argine
