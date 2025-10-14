Carpi, Pd: “Chiediamo più agenti in città”

CARPI - Nota stampa del Partito Democratico di Carpi:

"Le dichiarazioni diffuse in queste ore dai sindacati di polizia confermano ciò che come Partito Democratico diciamo da tempo: Carpi ha bisogno di più agenti di polizia. Un appello doveroso, che sottoscriviamo pienamente. Il lavoro delle Forze dell’Ordine è costante e di grande valore, ma per essere efficace – e sicuro anche per gli stessi operatori – deve poter contare su organici adeguati e un Commissariato di secondo livello.

Questo è un tema centrale, il cuore di un’azione coordinata e condivisa tra amministrazione e Forze dell’Ordine, per garantire sicurezza e tranquillità alle carpigiane e ai carpigiani. Il controllo e il presidio del territorio sono competenza diretta dello Stato, attraverso le Forze dell’Ordine, quindi poter contare su più organico significa lavorare meglio: sia quando bisogna intervenire sulle emergenze, sia quando si fa prevenzione e si presidia quotidianamente la città.



Carpi è una città con esigenze da capoluogo di provincia: oltre 70mila abitanti, un territorio vasto e dinamiche complesse che richiedono attenzione e presenza. Per questo chiediamo con forza che il Governo riconosca il ruolo e le necessità di Carpi e investa in sicurezza reale, quella fatta di persone, presenza e collaborazione. Chissà se, questa volta, il Governo e le forze che lo sostengono, anche qui nella nostra città, sapranno ascoltare questo appello".