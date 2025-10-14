In auto con 29 dosi di stupefacente pronte per la cessione, arrestato dalla Polizia di Stato
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 27 anni, già noto alle Forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Intorno alle ore 3.00 della mattina di oggi, martedì 15 ottobre, una pattuglia della Squadra Volante, nel transitare in via Emilia Ovest all’intersezione con viale Virgilio, ha fermato per un controllo di Polizia un veicolo proveniente dal senso di marcia opposto con a bordo due persone.
Il passeggero, appunto il 27enne, ha consegnato spontaneamente agli agenti una busta trasparente contenente una modica quantità di marijuana. Uno degli operatori si è accorto, però, che sul sedile anteriore lato passeggero era appoggiato un piccolo involucro, al cui interno vi era sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nella sua disponibilità sono state rinvenute, inoltre, 23 dosi di crack e 6 ovuli di cocaina per complessivi 11,32 grammi, nascosti all’interno di una tasca, dove era stato applicato un foro nel tessuto per meglio occultarli, oltre a 200 euro in contanti.
L’uomo è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione. A seguito di decreto di trattenimento del Questore, personale della Polizia di Stato sta procedendo al suo accompagnamento presso il Centro per i Rimpatri (CPR) di Torino.
